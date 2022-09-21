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2 часа назад

Стоит ли покупать праворульный автомобиль?

Car.ru

Встретить на российском рынке праворульные автомобили достаточно легко, учитывая их востребованность у покупателей. Вот только в 2022 году водители стали задумываться на тему того, нужно ли приобретать транспортное средство с правым рулем. Отношение к этим машинам у водителей разное, от восторженного до резко негативного.

Стоит ли покупать праворульный автомобиль
Фото: Car.ruCar.ru

Достоинства праворуких автомобилей. У транспортных средств с правым рулем есть ряд преимуществ:

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низкая цена, так как стоимость праворульный автомобилей почти вдвое ниже в сравнении с леворульными моделями,хорошее оснащение и наличие дополнительных опций,мощность силовых агрегатов,высокое качество основных элементов транспортного средства,высокий уровень пассивной и активной безопасности.

Все вышеперечисленные преимущества могут сделать покупку авто более очевидной.

Недостатки. Несмотря на большое количество преимуществ, у этих транспортных средств есть один существенный недостаток. Речь идет о проблемах с управляемостью. На дорогах водители, которые управляют машинами с правым рулем, должны быть внимательными, чтобы избегать возникновения дорожно-транспортных происшествий. Особую внимательность и концентрированность нужно проявлять во время прохождения поворотов.

Ремонт праворульных автомобилей. Не существует транспортных средств, которые бы не ломались, и праворульные машины не исключение. Техническое обслуживание и ремонт имеет свою нюансы и особенности.

С технической точки зрения, это более сложная процедура, поэтому водители порой предпочитают отдавать автомобиль на ремонт в сервисный центр, а не осуществлять работы самостоятельно.

Выполнение ремонтного процесса начинается с детальной диагностики, которая обычно проводится на компьютере. Только после этого можно приобретать запасные детали и осуществлять ремонтные работы, производя смену неисправных узлов.

В мае текущего года спрос на праворульные автомобили в сравнении с прошлым годом вырос на 30%. Наиболее востребованными являются модели японского производства, отличающиеся высоким качеством силовых агрегатов, долговечностью, практичностью и хорошим оснащением.

Автоэксперт,
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