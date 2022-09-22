Как увеличить срок службы автомобильного аккумулятора

Средний срок службы автомобильного аккумулятора обычно составляет около пяти лет. Однако точная продолжительность во многом зависит от привычек и усилий водителя. При определенных условиях батарея способна "прожить" дольше, чем заявлено производителем.

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Главное – это частые длительные поездки, пишет Car.ru. Если один водитель постоянно ездит за город, а другой только по населенному пункту, то у первого аккумулятор прослужит дольше.

Хуже всего для устройства – стоять в пробке на минимальных оборотах при включенном обогреве сидений, стекла, руля, работающем радио и печке. В этих условиях батарея не дозаряжается. Если в день проезжать на авто около 100 км без пробок на скорости 60 км/ч, такой режим будет постоянно поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии.

Особого ухода современные батареи не требуют. Так, проверять плотность электролита или доливать его обычный автолюбитель не сможет. Необходимо только следить за клеммами и стараться держать их в чистоте. Однако в современных автомобилях самостоятельно сбрасывать клеммы не рекомендуется. Это часто приводит к ошибкам в бортовом компьютере.

Если водитель планирует оставить автомобиль на зиму в гараже, следует быть готовым, что аккумулятор постепенно будет разряжаться. Рекомендуется хотя бы раз в неделю заводить машину.