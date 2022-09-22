Эксперты назвали самые проблемные авто с пробегом

«Союз профессионалов авторынка» выяснил, какие автомобили с пробегом стали самыми проблемными в августе 2022 года. Оказалось, что плохую историю обычно имеют самые востребованные на вторичном рынке автомобили.

Фото: АвтоКод АвтоКод

Битыши и авто после такси

Видео дня

Аналитики СПА проанализировали 122 619 отчетов проверки истории авто «Автокод Профи». Эксперты обращали особое внимание на такие критичные недостатки, как участие в ДТП, работу в такси, залоги и ограничения на регистрационные действия.

Hyundai Solaris – 2 988 шт.;

KIA Rio – 2 482 шт.;

VW Polo – 1 959 шт.;

Toyota Camry – 1 796 шт.;

Ford Focus – 1 698 шт. Чаще всего после ДТП в России продавались:

Hyundai Solaris – 787 шт.;

KIA Rio – 659 шт.;

VW Polo – 507 шт;

Skoda Octavia – 334 шт.;

Toyota Camry – 208 шт. Примерно в таком же порядке, что и с ДТП, на продажу были выставлены автомобили после работы в такси и каршеринге:

Примечательно, что после работы в такси некоторые предприимчивые продавцы меняли у автомобилей госномера, из-за чего многие сервисы проверки не видели реальную картину. «Автокод Профи» анализировал все возможные госномера проверяемых автомобилей, сопоставлял их с лицензиями более 90 баз такси в стране и сумел показать наиболее достоверную картину по количеству авто, которые продавались после такси и каршеринга.

Авто в залоге и с запретами

Hyundai Solaris – 448 шт.;

Toyota Camry – 359 шт.;

LADA Granta – 248 шт. Лидером по количеству залогов стал KIA Rio (3 105 шт.), ему немного уступает Skoda Octavia (2 836 шт.). Остальные популярные модели гораздо реже продавались, находясь в залоге у банков:

С ограничениями на регистрационные действия в ГИБДД продавались Toyota Camry (1 791 шт.), Hyundai Solaris (1 204 шт.), VW Polo (1 049 шт.), KIA Rio (1 038 шт.) и Ford Focus (970 шт.).

Руководитель «Союза профессионалов авторынка» Вадим Адиев отмечает, что в 2022 году на автомобильной вторичке России увеличилось количество проблемных автомобилей.

– Машину с плохой историей далеко не всегда можно опознать при осмотре. Чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять деньги, обязательно проверяйте любой автомобиль по базам ГИБДД, банков, нотариальной палаты и других сервисов, – говорит он.