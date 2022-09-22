Эксперты назвали самые проблемные авто с пробегом

«Союз профессионалов авторынка» выяснил, какие автомобили с пробегом стали самыми проблемными в августе 2022 года. Оказалось, что плохую историю обычно имеют самые востребованные на вторичном рынке автомобили.
Аналитики СПА проанализировали 122 619 отчетов проверки истории авто «Автокод Профи». Эксперты обращали особое внимание на такие критичные недостатки, как участие в ДТП, работу в такси, залоги и ограничения на регистрационные действия.
Примечательно, что после работы в такси некоторые предприимчивые продавцы меняли у автомобилей госномера, из-за чего многие сервисы проверки не видели реальную картину. «Автокод Профи» анализировал все возможные госномера проверяемых автомобилей, сопоставлял их с лицензиями более 90 баз такси в стране и сумел показать наиболее достоверную картину по количеству авто, которые продавались после такси и каршеринга.
С ограничениями на регистрационные действия в ГИБДД продавались Toyota Camry (1 791 шт.), Hyundai Solaris (1 204 шт.), VW Polo (1 049 шт.), KIA Rio (1 038 шт.) и Ford Focus (970 шт.).
Руководитель «Союза профессионалов авторынка» Вадим Адиев отмечает, что в 2022 году на автомобильной вторичке России увеличилось количество проблемных автомобилей.
– Машину с плохой историей далеко не всегда можно опознать при осмотре. Чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять деньги, обязательно проверяйте любой автомобиль по базам ГИБДД, банков, нотариальной палаты и других сервисов, – говорит он.
Сложную ситуацию на рынке автомобилей с пробегом обсудят в Москве 24 сентября 2022 года на конференции перекупов и автоподборщиков. Там же будет разыграна уникальная «фарфоровая» «Волга».