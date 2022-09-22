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2 часа назад

Эксперты назвали самые проблемные авто с пробегом

АвтоКод

«Союз профессионалов авторынка» выяснил, какие автомобили с пробегом стали самыми проблемными в августе 2022 года. Оказалось, что плохую историю обычно имеют самые востребованные на вторичном рынке автомобили.

Эксперты назвали самые проблемные авто с пробегом
Фото: АвтоКодАвтоКод

Битыши и авто после такси

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Аналитики СПА проанализировали 122 619 отчетов проверки истории авто «Автокод Профи». Эксперты обращали особое внимание на такие критичные недостатки, как участие в ДТП, работу в такси, залоги и ограничения на регистрационные действия.

Чаще всего после ДТП в России продавались:
Примерно в таком же порядке, что и с ДТП, на продажу были выставлены автомобили после работы в такси и каршеринге:
  • Hyundai Solaris – 787 шт.;
  • KIA Rio – 659 шт.;
  • VW Polo – 507 шт;
  • Skoda Octavia – 334 шт.;
  • Toyota Camry – 208 шт.

Примечательно, что после работы в такси некоторые предприимчивые продавцы меняли у автомобилей госномера, из-за чего многие сервисы проверки не видели реальную картину. «Автокод Профи» анализировал все возможные госномера проверяемых автомобилей, сопоставлял их с лицензиями более 90 баз такси в стране и сумел показать наиболее достоверную картину по количеству авто, которые продавались после такси и каршеринга.

Авто в залоге и с запретами

Лидером по количеству залогов стал KIA Rio (3 105 шт.), ему немного уступает Skoda Octavia (2 836 шт.). Остальные популярные модели гораздо реже продавались, находясь в залоге у банков:
  • Hyundai Solaris – 448 шт.;
  • Toyota Camry – 359 шт.;
  • LADA Granta – 248 шт.

С ограничениями на регистрационные действия в ГИБДД продавались Toyota Camry (1 791 шт.), Hyundai Solaris (1 204 шт.), VW Polo (1 049 шт.), KIA Rio (1 038 шт.) и Ford Focus (970 шт.).

Руководитель «Союза профессионалов авторынка» Вадим Адиев отмечает, что в 2022 году на автомобильной вторичке России увеличилось количество проблемных автомобилей.

– Машину с плохой историей далеко не всегда можно опознать при осмотре. Чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять деньги, обязательно проверяйте любой автомобиль по базам ГИБДД, банков, нотариальной палаты и других сервисов, – говорит он.

Сложную ситуацию на рынке автомобилей с пробегом обсудят в Москве 24 сентября 2022 года на конференции перекупов и автоподборщиков. Там же будет разыграна уникальная «фарфоровая» «Волга».

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