Оплатил штраф дважды: как вернуть деньги?

Иногда водитель торопится и оплачивает один штраф дважды. В данной ситуации излишне уплаченные денежные средства можно вернуть законным способом.

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Вернуть деньги можно и в том случае, если водитель ошибся с суммой или реквизитами. Для этого нужно обратиться в организацию, которая выписала штраф. Вот только сделать это нужно правильным образом, чтобы как можно быстрее вернуть свои средства обратно.

Уплата одного штрафа два раза. Такое часто бывает, когда водитель пользуется различными сервисами для проверки штрафов. Все дело в том, что на разных порталах информация может поступать в разное время. Так, на одном портале штраф уже оплачен, а на другом оплата еще не прошла, поэтому водитель торопится платить второй раз. Наиболее часто с этой ошибкой сталкиваются новички, которые только начинают эксплуатацию транспортного средства.

Оплаченный штраф по отмененному постановлению. Возврат отмененного штрафа ГИБДД также возможен. В данном случае придется доказывать через суд, что штраф оплачен случайно и только по решению суда можно получить денежные средства обратно. Вернуть деньги через суд можно также в том случае, если водитель во время уплаты штрафа случайно указал не ту сумму. Бывает, что иногда водителю приходит ошибочный штраф. Оплатив его, не стоит мириться с этим решением, так как вернуть денежные средства реально.

Куда обратиться за возвратом денег. Для того, чтобы получить возможность вернуть свои деньги, нужно сначала обратиться в организацию, где происходила уплата штрафа, чтобы получить квитанцию о совершенной процедуре. Делать это нужно в том случае, если у водителя на руках изначально не осталось квитанции о совершенной уплате.