Названы военные преимущества российских автомобилей перед иномарками

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал о военных преимуществах российских автомобилей над иномарками. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ставить на военный учет нужно те машины, которые могут в боевых условиях быть простыми и неприхотливыми. Нужны те, которые заводятся с ключа, имеют механическую коробку передач, а также являются очень простыми, надежными и их можно в боевых условиях отремонтировать», – рассказал Радько.

При этом эксперт добавил, что ставить на учет в военкомате автомобили, находящиеся в частной собственности, не нужно, так как обмен информацией между ГИБДД и Минобороны осуществляется в автоматическом порядке.

Радько объясняет, что в случае объявления военного положения мобилизации будут подлежать все коммерческие виды транспорта. Но реквизировать автомобили будут только при возникновении особых обстоятельств, например, при острой нехватке военного транспорта при создании новой военной части.

По мнению эксперта, иномарки слишком прихотливые для военной мобилизации, так как в полевых условиях их будет очень сложно починить. Кроме того, бесполезными будут и элитные бронированные автомобили, поскольку от боевого оружия их защита, как правило, не помогает.