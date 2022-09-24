Как в масло может попадать тосол или антифриз?

При эксплуатации транспортного средства многие владельцы могут сталкиваться с проблемой, когда в моторное масло попадает тосол или антифриз. Такая проблема является серьезной, так как ее несвоевременное устранение может потребовать капитального ремонта мотора.

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Определить наличие антифриза в составе моторного масла может каждый автомобилист. К примеру, можно отметить существенное снижение уровня охлаждающей жидкости в бачке. В таком случае может возникать значительный перегрев силового агрегата автомобиля. Масло при наличии антифриза начинает сильно пениться, а в составе появляются посторонние частицы. Смазка становится ржавой, что объясняется окислением металла.

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Есть простой способ, который позволяет выявить наличие тосола в моторном масле. Для этого нужно слить 200 мл смазки и прокипятить ее. Горячее масло начнет стрелять. Если же в составе нет посторонних жидкостей, масло просто будет дымиться.

Во время эксплуатации транспортного средства на двигатель приходится повышенная нагрузка. Беспроблемность использования зависит от качества топлива, своевременной замены масла.

Есть несколько причин, по которым в масло может проникать антифриз.

Самая распространенная - разгерметизация головки блока цилиндров. Возникать такая проблема может из-за изношенных прокладок. Более серьезный дефект - появление в головке блока цилиндров трещин. Еще одна возможная причина - негерметичность патрубков. Как только они повреждаются, антифриз начинает протекать в масло.

В редких случаях вода в моторном масле появляется из-за естественных причин. К примеру, если в зимнее время года автомобилист использует некачественную смазку. Как только температура снижается, внутри мотора образуется вода. Во время прогрева двигателя она должна полностью испаряться. Во всех остальных случаях появление антифриза или воды в масле нельзя считать нормой. Такая проблема требует срочного решения, так как утечка антифриза может стать причиной перегрева мотора автомобиля.