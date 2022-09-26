Из-за каких лекарств можно лишиться прав

О лишении автовладельцев прав из-за вождения после приема определенных лекарств напомнила в беседе с агентством «Прайм» адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС Владимир Смирнов/ ТАСС

«Водитель лишается права управления транспортным средством за вождение в состоянии опьянения. Это предусмотрено частью 1 статьи 12.8 КоАП. При этом не имеет правового значения, чем именно вызвано опьянение — употреблением алкоголя или спиртосодержащими лекарственными препаратами», — объяснила специалист.

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В соответствии с пунктом 2.7 ПДД, автовладельцу запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном и утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения, продолжила Рыжкова.

«Указанная правовая позиция прочно закрепилась в судебной практике», — подчеркнула она.

Однако в российском законодательстве пока не содержится перечня лекарственных препаратов, после употребления которых сидящего за рулем можно привлечь к ответственности.

«В этом году глава столичной Госавтоинспекции Александр Быков предложил Минздраву создать реестр медицинских препаратов, при употреблении которых за руль садиться противопоказано. МВД поддержало эту идею. Однако Минздрав пока не высказался по вопросу обращения», — рассказала юрист.

Таким образом, на данный момент водителям следует самостоятельно определять, могут ли они сесть за руль, приняв конкретные лекарства. Во многих препаратах, в том числе в отпускаемых без рецептов, содержатся те или иные наркотические или психотропные вещества. В инструкциях к таким говорится об осторожности при управлении транспортным средством.