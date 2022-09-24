Как правильно тормозить в критических ситуациях на дороге

ДТП иногда происходят по вине водителей-новичков, не умеющих тормозить на перекрёстках и иных сложных участках. Имеются виды торможения, которые следует освоить и пользоваться ими в критических ситуациях.

Фото: Unsplash Unsplash

Автомобили оборудованы МКПП или «автоматом», что определяет разницу в используемой тактике торможения. Данный процесс разделяют на штатный, когда спешка не требуется, и экстренный, применяемый, если на проезжей части внезапно возникло препятствие.

Видео дня

Торможение в штатном режиме допускается в обычных условиях дорожного движения.

Сначала нужно отжать сцепление, ручка КПП при этом переводится на нейтраль. Вслед за этим надо нажимать на тормоз, но без каких-либо рывков, пока машина не остановится.

Вторым вариантом является экстренное торможение.

Оно предусматривает быстрые и точные действия. Сначала надо до передела выжать педаль тормоза, а при появлении сильного скрипа следует ослабить давление на педаль. Когда звуки прекратились, нужно всё повторить. Такие манипуляции совершают, пока транспортное средство не остановится. Выжимать сцепление нет необходимости, ручку КПП также трогать не следует.

Существует комбинированное торможение, предполагающее строго определённые действия.

Сначала нужно снять ногу с педали акселератора, после чего надо плавно отжать сцепление. Затем необходимо постепенно выжать тормозную педаль. Следует достичь холостого хода мотора, затем надо отпустить сцепление. Рукоятку КПП при этом нужно поставить на нейтраль, после этого машину следует остановить.

Ситуация меняется, когда автомобиль имеет систему ABS. Данный модуль блокирует колёса на скользкой дороге. В таком случае водителю остаётся лишь выжать сцепление и начать тормозить.

На практике применяется и способ, когда тормозят с помощью двигателя.

Речь идёт о переключении передач на понижение, тогда торможение пройдёт безопасно и не нужно нажимать на педаль тормоза. Подобная тактика применима лишь опытными водителями, новичкам пользоваться таким способом не стоит по причине возможных резких толчков машины при переключении передач. В таком случае возможно нанесение вреда автомобилю.

Как правило, начинающим автолюбителям трудно управлять машиной, имеющей механическую КПП.

Следует помнить, что нельзя тормозить в повороте с отключенной передачей.

В критической ситуации следует нажать тормозную педаль до упора, когда транспортное средство вошло в поворот. При этом сцепление не следует выжимать, то же относится и к ручке КПП, трогать её не нужно.

Крайне важно не допустить блокировки колёс, так как машину может занести. Нужно учитывать, что включение передачи придаёт машине устойчивость.