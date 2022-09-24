Какие автомобили относят к легкому коммерческому транспорту

К коммерческому транспорту относят технику, от использования которой владельцы получают доход, в эту же категорию входят машины социального назначения: скорая помощь, пожарная и газовая служба, полиция, МЧС. Легкий транспорт отмечают аббревиатурой LCV – Light Commercial Vehicle, в этот список входят пикапы, фургоны, микроавтобусы, бортовая техника.

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Легкий коммерческий транспорт – это машины массой не более 3 500 кг, количество пассажирских мест в них – не более 16-ти.

К легкому коммерческому транспорту относят:

Пикапы – машины, объединяющие в себе характеристики внедорожника и грузовика. Авто оснащено открытым багажником, который при необходимости можно закрыть специальным кожухом. В коммерческих целях такой вид транспорта используется редко.

Бортовые грузовики представлены машинами, грузоподъемностью не более 1 500 кг. Такой транспорт используется для городских и загородных перевозок строительных материалов, оборудования, мебели, длинномеров. Наиболее популярным бортовым грузовиком в России является ГАЗель, УАЗ Карго, из зарубежных моделей – JAC N35, Kia Bongo, Ford Transit.

Компактные фургоны используются преимущественно в сервисах доставки, в интернет-магазинах. Грузовой отсек здесь полностью закрыт, есть возможность установить рефрижератор. На российском рынке актуальны: Lada Largus, Ford Transit, Fiat Doblo, ГАЗель.

Микроавтобусы чаще используются для перевозки людей, на остальных машинах транспортируют продукты, мебель, оборудование, животных, стройматериалы и тд. Нередко автомобильные фургоны задействуются как передвижной пункт торговли или питания.