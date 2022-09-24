Какие автомобили относят к легкому коммерческому транспорту

К коммерческому транспорту относят технику, от использования которой владельцы получают доход, в эту же категорию входят машины социального назначения: скорая помощь, пожарная и газовая служба, полиция, МЧС. Легкий транспорт отмечают аббревиатурой LCV – Light Commercial Vehicle, в этот список входят пикапы, фургоны, микроавтобусы, бортовая техника.
Легкий коммерческий транспорт – это машины массой не более 3 500 кг, количество пассажирских мест в них – не более 16-ти.
К легкому коммерческому транспорту относят:
Пикапы – машины, объединяющие в себе характеристики внедорожника и грузовика. Авто оснащено открытым багажником, который при необходимости можно закрыть специальным кожухом. В коммерческих целях такой вид транспорта используется редко.
Бортовые грузовики представлены машинами, грузоподъемностью не более 1 500 кг. Такой транспорт используется для городских и загородных перевозок строительных материалов, оборудования, мебели, длинномеров. Наиболее популярным бортовым грузовиком в России является ГАЗель, УАЗ Карго, из зарубежных моделей – JAC N35, Kia Bongo, Ford Transit.
Компактные фургоны используются преимущественно в сервисах доставки, в интернет-магазинах. Грузовой отсек здесь полностью закрыт, есть возможность установить рефрижератор. На российском рынке актуальны: Lada Largus, Ford Transit, Fiat Doblo, ГАЗель.
Микроавтобусы чаще используются для перевозки людей, на остальных машинах транспортируют продукты, мебель, оборудование, животных, стройматериалы и тд. Нередко автомобильные фургоны задействуются как передвижной пункт торговли или питания.
Для автомобилей сегмента LCV разрабатываются различные надстройки, которые позволяют расширить область их использования. Несмотря на свои компактные размеры, такая техника годится для разных целей, может применяться в качестве кранов, автоподъемников, автовышек, машин для расчистки снега.