По каким причинам фары автомобиля могут запотевать?

В осеннее время года первой проблемой всех автомобилистов является запотевание фар. С таким дефектом не всегда можно справиться самостоятельно. С другой стороны, запотевание фар приводит к ухудшению освещения. В отдельных случаях возникает опасность растрескивания стекла и элементов освещения.

Фото: Car.ru Car.ru

Можно выделить сразу несколько неприятностей, к которым приводит запотевание фар автомобиля. Так, ухудшается эффективность освещения, внутри фары постепенно накапливается вода, которая приводит к образованию коррозии. Капли воды могут попадать на раскаленные элементы лампы, которые лопаются от термического воздействия. Так как вода выступает в роли отличного проводника, она может стать причиной замыкания контактов. Лампочки из-за попадания влаги тоже могут быстро перегорать.

Видео дня

Есть несколько причин, по которым могут запотевать фары автомобиля. Самая распространенная - неправильная эксплуатация и потеря герметичности блока. На поверхности не должно появляться царапин и трещин. Еще одна причина - поломка гидрокорректора. Современные фары оснащены встроенными гидравлическими корректорами. Это позволяет лампочкам и рассеивателям поворачиваться на нужный угол - так проезжая часть освещается более эффективно.

В зависимости от причины появления проблемы, следует выбирать определенный способ ее решения. В первую очередь, следует снять фару и высушить ее полностью. Все стыки и корпуса должны быть обработаны бесцветным герметиком. Кроме того, стекло можно осмотреть на наличие повреждений. Если они есть, требуется герметизация с использованием холодной сварки и герметика. Обратить внимание нужно и на состояние резиновых прокладок, которые со временем утрачивают герметичность.

Бывает трудно восстановить фару, если есть механические повреждения стекла. При наличии небольших трещин можно применить тонировочную пленку, которая не имеет никакого цвета. Есть и более серьезные проблемы, которые приводят к запотеванию фар, в том числе нарушенная геометрия кузова.