Названы самые распространённые ошибки водителей

Все автомобилисты на дороге хотя бы раз допускали ошибки в управлении. Одни приводят исключительно к гневу других водителей, а другие становятся причиной крупных аварий. Рассмотрим, какие распространенные ошибки допускаются автомобилистами на дороге.

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Многие водители могут путать педали. Как правило, такая проблема возникает, когда используется неудобную обувь. В таком случае можно одновременно нажимать на несколько педалей. Если перепутать педали, можно резко затормозить или, наоборот, увеличить скорость. Это опасно возникновением ДТП.

Еще одна распространенная ошибка - неправильное включение передач. Особенно часто она проявляется в автомобилях, оборудованных МКПП. Не существует универсальных машин, поэтому автомобилисты, пересаживаясь в другое авто, должны привыкать к особенностям переключения. Такая проблема характерна не только для начинающих водителей.

Начало движения с затянутым ручником - ошибка, которую допускают почти все. После полной остановки транспортного средства нужно использовать ручной стояночный тормоз, чтобы машина не откатилась. В дальнейшем, при начале движения, автомобилисты просто забывают его снять. Автомобиль начинает подавать сигналы, что что-то не так - дергается, требует больше газа или просто глохнет.

Самая неприятная ошибка, которую может допустить водитель - заправка неправильным топливом. На современных АЗС используются разные шланги для дизельного и бензинового горючего. Но если рассматривать старые пункты заправки, там можно не обнаружить такого различия. Неправильная заправка станет причиной остановки мотора уже через 10-20 минут после эксплуатации.