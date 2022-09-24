Что делать, если на автомойке причинили вред машине?

Некоторые водители предпочитают не мыть автомобиль самостоятельно, а загонять его на автомойку для того, чтобы специалисты сделали это за них. Порой, после автомойки водители забирают машины с различными царапинами и сколами.

Фото: Car.ru Car.ru

Для того, чтобы не упустить время для разбирательств, важно сразу после автомойки внимательно осмотреть свой автомобиль и убедиться, что с ним все в порядке. Если это не так, то придется доказывать, что вред нанесен именно во время нахождения транспортного средства на мойке, а не после нее. Сделать это довольно сложно, но, тем не менее, разобраться в такой ситуации нужно.

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Легкость решения конфликта. Все следующие действия будут зависеть от того, согласится ли руководство автомойки осуществлять выплату за ущерб, полученный во время мойки авто. В большинстве случаев владельцы автомоек готовы возместить ущерб самостоятельно, чтобы не раздувать конфликта по этому поводу и не подрывать популярность, теряя клиентов.

Самый сложный путь решения конфликта. В случае, если сотрудники автомоек или руководство не готовы выплачивать денежные средства, то можно обращаться в суд и пытаться в судебном порядке решать проблему. Для этого придется проводить независимую оценку транспортного средства, установив реальную сумму ущерба.

Кроме того, такие специалисты могут в ходе проверки рассказать о том, каким именно путем была получена царапина, скол или трещина. Также можно попытаться найти других водителей, которые тоже обращались на конкретную мойку и имеют негативный опыт или также сталкивались с появлением сколов, трещин или царапин.

Сроки оплаты по претензии. Если через суд удалось восстановить справедливость и доказать, что ущерб получен на мойке, то водителю останется только дождаться сроков выплаты оплаты по претензии. Сумма может быть разной, что нужно учитывать. Она также будет озвучена по итогам судебных разбирательств. Сроки оговариваются либо в добровольном порядке, либо устанавливаются судом.