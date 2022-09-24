Седан Mercedes-Benz C-Class может загореться при попадании влаги в багажник

Седан немецкой сборки Mercedes-Benz C-Class 2022 модельного года может загореться при попадании в багажное отделение воды. Опасность возгорания может привести к возникновению различных аварийных ситуаций. Именно поэтому руководство приняло решение об отзыве транспортных средств. Всего под процедуру возврата попадает 6700 автомобилей.

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Все машины будут отозваны и отправлены к дилерам на осуществление ремонтных работ, которые будут выполнены в короткий срок. После выполнения ремонта транспортные средства вернут владельцам. Производитель просит водителей не игнорировать просьбу и предоставлять машины на осуществление ремонта. В противном случае, руководство компании снимает с себя всю ответственность за возможное возгорание.

Под процедуру отзыва подпадают транспортные средства, созданные в период с 24 июня 2021 года по 13 мая 2022 года. Все машины пройдут диагностику и только после нее будет известно, какой именно ремонт нужно осуществить. В настоящее время данных о дорожно-транспортных происшествиях с возгоранием не зафиксировано.

Mercedes-Benz C-Class 2022 модельного года отличается практичностью, более рельефными формами и богатым оснащением. В сравнении с ранее представленной модификацией, обновленная версия отличается иной решеткой радиатора, а также измененным задним бампером.

В салоне использована натуральная кожа, а также мягкий пластик и хорошая шумоизоляция. На передней панели в салоне установлен большой экран мультимедиа, а по бокам дефлекторы воздуховода.