Предусмотрен ли траф за подсветку днища автомобиля

Многие водители, предпочитающие выделить транспортное средство на дорогах, рассматривают вариант установки подсветки днища. Этот прием используется давно, но вот только далеко не все понимают, можно ли устанавливать подобное оборудование или нет.

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Законна ли установка подсветки. Для того, чтобы заняться установкой подсветки, нужно понять, законна она или нет. Согласно требованиям ГОСТ 8769-75, у каждого транспортного средства должны быть определенные световые элементы, а именно: передние и задние фары, противотуманки, световозвращатели, боковые и доп. фонари, знак автопоезда. Никакой информации о подсветке днища в законе нет и не указывается. С этой точки зрения можно сказать о том, что подсветка днища разрешена.

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Однако, водители должны понимать, что их установка может привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий, поскольку будет отвлекать других автомобилистов.

Выбирая подсветку, нужно отдавать предпочтение неярким вариантам. Устанавливать подсветку нужно аккуратно, чтобы она не освещала переднюю и заднюю части транспортного средства, закрывая основные световые приборы.

Штраф за подсветку днища автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов могут попытаться выписать штраф за данное нарушение, ссылаясь к КоАП РФ ст. 12.4 ч.1. В ней говорится о том, что нельзя использовать определенные цветовые варианты подсветки. В частности, нельзя использовать красную подсветку днища или другие, агрессивные цвета, которые будут бросаться в глаза.

Если сотрудники ГИБДД выпишут водителю штраф, то он может попытаться оспорить его в установленные законом сроки. Однако, для этого придется обращаться в суд и, возможно, удалять декор в дальнейшем. Часть сотрудников пытаются доказывать, что использование таких осветительных приборов полностью запрещено. Но далеко не всегда суд встает на их сторону.

Водители решая усовершенствовать свои машины, должны понимать, что это должно быть разумно и в меру, чтобы не возникало никаких отрицательных моментов во время последующей эксплуатации автомобиля.