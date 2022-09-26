Можно ли заливать российское моторное масло в китайские кроссоверы

Число китайских автомобилей на рынке России увеличивается постоянно. Это говорит о том, что все большее число автолюбителей задумывается об экономии на уходе. Сохранить денежные средства можно, в том числе, на замене масла.

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Многие автомобилисты задаются вопросом - можно ли использовать российское моторное масло для моторов китайских машин? На этом фоне возникают обоснованные опасения за работоспособность силового агрегата. В технических центрах используют не отечественные масла. К примеру, для паркетников Chery использует смазку Chery Oil. Haval применяет Quartz, а Geely – Shell Felix. Использовать вместо этих продуктов отечественные масла не поднимается рука у мастеров.

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Между тем российские смазочные составы не уступают по качеству иностранным. Это затрагивает не только неприхотливые атмосферники, но и турбированные моторы, которые часто предлагаются в китайских моделях. Для большей части моторов в Китае производители используют синтетическую основу. Это могут быть следующие продукты - 5w30, 5w40, 0w30. В России синтетическая основа для масел выпускается почти каждой крупной нефтяной компанией. Присадки для дальнейшего производства закупаются у 5-6 компаний.

Исследования показывают, что российские моторные масла по свойствам не отличаются от иностранных аналогов. Поэтому их вполне можно использовать вместо тех продуктов, которые рекомендуются производителями. Использовать российские масла вместо оригинальных боятся многие автомобилисты. Но именно стоимость расходных материалов на рынке заставляет пересмотреть собственное отношение к обслуживанию техники - хочется сделать его максимально выгодным.

Главное правило при подборе моторного масла - найти смазку с заявленными характеристиками. Состав должен полностью отвечать установленным стандартам и требованиям производства. Кроме того, моторное масло должно совпадать с характеристиками, которые прописаны в руководстве по эксплуатации.