Почему осенью требуется очистить систему впуска двигателя

Впускная система мотора в автомобиле со временем может засоряться. Возникает это даже в том случае, если автомобилист посещает только проверенные автозаправочные станции и использует качественное моторное масло. В таких условиях большую важность представляет процедура по очистке впускной системы двигателя.

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Современные бензиновые и дизельные моторы используют сложные системы впуска. Кроме того, в комплектации предусматриваются клапаны рециркуляции отработавших газов. Со временем впускной коллектор может обрастать слоем сажи и масла изнутри. Сильнее всего от этого могут пострадать агрегаты, которые работают на дизельном топливе. Автомобиль начинает задыхаться, обороты постоянно плавают, а система EGR выходит из строя. Рекомендуется проводить промывку каждые 60 000 км пробега.

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Решение проблемы зависит от степени тяжести. Если обороты двигателя плавают незначительно, следует снять воздуховод и почистить дроссельный узел. После этого можно взять специальный аэрозоль и промыть им систему. При таком способе можно не разбирать впускной тракт целиком, что позволяет сэкономить время и средства.

Если проблема во впускном тракте более серьезная, нужно продуть коллектор при помощи воздуха. Только после этого приступают к его разборке. Как только дроссельная заслонка будет снята, можно отключить трубки, провода и датчики. Если грязи на поверхности много, следует поместить деталь в раствор уайт-спирита, подождать час. После этого детали можно просушить и приступить к сборке.

Еще один актуальный вопрос - обслуживание датчика массового расхода воздуха. Он тоже расположен во впускном тракте мотора автомобиля. Из-за загрязнения данное устройство не может правильно определять количество воздуха, которое поступает в мотор. Это негативно отражается на качестве топливной смеси. Для удаления грязи с данного датчика нужно использовать аэрозоли, которые не должны попадать на сенсорные элементы.