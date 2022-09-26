Как быстро вернуть блеск выцветшему бамперу

Бампер автомобиля со временем утрачивает первоначальный внешний вид. Есть простой и дешевый способ решить данную проблему самостоятельно.

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Даже если автомобилист аккуратно эксплуатирует транспортное средство, не паркуется возле бордюров и проезжает все неровности спокойно, состояние бампера со временем ухудшается. Это зависит от естественных причин, которые нельзя предотвратить самостоятельно. Есть несколько способов, которые позволяют вернуть первоначальный внешний вид пластиковым деталям кузова.

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Многие автомобилисты используют бамперы из черного пластика, так как это практичное и недорогое решение. Нет смысла переплачивать за цвет кузова, если в конечном итоге эти детали подвергаются механическому воздействию. На черном пластике почти не видно повреждений, но даже такие бамперы имеют определенные недостатки в использовании.

Даже если автомобиль ни разу не попадал в ДТП и не становился жертвой неаккуратного маневрирования, через некоторое время черный бампер превратится в серый. Главная причина заключается в воздействии солнечных лучей и песка. Такое обстоятельство отрицательно сказывается на привлекательности транспортного средства. Кажется, что поделать с этим ничего нельзя. Многие автомобилисты используют специальную автохимию, которая не демонстрирует нужного результата. Одни средства лишь слегка затемняют пластиковые детали. Другие смываются уже после первой мойки.

Но есть препарат, который позволяет восстановить привлекательность пластика автомобиля. Речь идет о бюджетном средстве - химии для чернения боковин покрышек. Продаваться такой состав может в виде аэрозоля, что упрощает его использование. При использовании шинного средства автомобилист получает тот эффект, который хотел - насыщенный черный цвет кузова. Такой состав не смывается с поверхности длительное время.