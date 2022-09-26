Россиянин отсудил у дилера 11 миллионов рублей за дефектный внедорожник

Житель Санкт-Петербурга в 2018 году приобрел в автосалоне новый внедорожник. Спустя пять месяцев владелец обнаружил проблемы с двигателем. Мужчина регулярно посещал техцентр, однако там не могли обнаружить неисправность. В 2020 году хозяин решился на ремонт мотора, однако и это не помогло. Тогда владелец машины обратился к дилеру с досудебной претензией. Автосалон отказался возвращать деньги, поэтому дело направили в суд.

Фото: motor.ru motor.ru

В результате слушания суд удовлетворил иск владельца внедорожника. Судья постановил вернуть пострадавшему сумму, уплаченную за автомобиль, а также присудил неустойку за период с 29 августа 2020 года по дату фактического исполнения обязательства, которая составила один процент от основной суммы долга за каждый день просрочки. В результате истец получил более 11 миллионов рублей, из которых 8,5 миллиона пришлись на неустойку.

В ходе разбирательства к делу подключилась Федеральная служба судебных приставов, которые сообщили дилеру, что арестуют автопарк или заставят отдать пострадавшему другой автомобиль в счет долга. Представители автосалона вовремя вернули всю сумму, а владелец отправил обратно неисправный внедорожник.