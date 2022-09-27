Как сбить цену при покупке подержанного автомобиля

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо перечислил пять хитрых способов, чтобы снизить цену при покупке подержанного автомобиля.

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

По словам автоэксперта, более 60% покупателей даже не пытаются торговаться при покупке автомобилей с пробегом. Однако снизить цену автомобиля хотя бы на 5000 рублей вполне реально, а если повезет, то можно сэкономить даже несколько десятков тысяч рублей.

Во-первых, торговаться надо непосредственно рядом с автомобилем, а не по телефону. Многие продавцы не хотят иметь дело с покупателем, который начинает торговаться, еще не увидев сам автомобиль.

Во-вторых, нет смысла проводить базарный торг на пролом. Проще получить скидку от человека, с которым установились дружеские отношения. Можно найти общие увлечения с продавцом и завести на эту тему разговор.

В-третьих, нужно дать понять продавцу, что автомобиль почти в идеальном состоянии, но есть нюансы, которые вас не устраивают. Это означает, что вы готовы купить машину, но чтобы заинтересовать вас еще больше, продавец может сделать скидку.

В-четвертых, нужно активно указывать на недостатки автомобиля, но не делать это слишком сильно, тогда у продавца возникнет вопрос, зачем вы вообще собираетесь покупать машину.