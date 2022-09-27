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4 часа назад

Автоэксперт Кацубо назвал пять способов сбить цену при покупке подержанного автомобиля

Южный автомобиль

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо перечислил пять хитрых способов, чтобы снизить цену при покупке подержанного автомобиля.

Как сбить цену при покупке подержанного автомобиля
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев© РИА Новости / Евгений Епанчинцев

По словам автоэксперта, более 60% покупателей даже не пытаются торговаться при покупке автомобилей с пробегом. Однако снизить цену автомобиля хотя бы на 5000 рублей вполне реально, а если повезет, то можно сэкономить даже несколько десятков тысяч рублей.

Во-первых, торговаться надо непосредственно рядом с автомобилем, а не по телефону. Многие продавцы не хотят иметь дело с покупателем, который начинает торговаться, еще не увидев сам автомобиль.

Во-вторых, нет смысла проводить базарный торг на пролом. Проще получить скидку от человека, с которым установились дружеские отношения. Можно найти общие увлечения с продавцом и завести на эту тему разговор.

В-третьих, нужно дать понять продавцу, что автомобиль почти в идеальном состоянии, но есть нюансы, которые вас не устраивают. Это означает, что вы готовы купить машину, но чтобы заинтересовать вас еще больше, продавец может сделать скидку.

В-четвертых, нужно активно указывать на недостатки автомобиля, но не делать это слишком сильно, тогда у продавца возникнет вопрос, зачем вы вообще собираетесь покупать машину.

В-пятых, не нужно намекать продавцу о скидке, лучше прямо об этом спросить. Продавец может назвать минимальную сумму, за которую он готов продать автомобиль. Также эксперт рекомендует не спрашивать о скидке сразу с первых минут.

Автоэксперт,
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