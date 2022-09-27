АвтоВАЗ прекратит выпуск Lada Xray: что будет с запчастями

По заявлению представителей отечественного АвтоВАЗа, компания не собирается возобновлять выпуск российских моделей Lada Xray в кузове хэтчбек.

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Это транспортное средство было официально исключено из списка проектов, которые автозавод планирует в дальнейшем реализовывать. Руководство АвтоВАЗа отметило, что поддержку автовладельцев Lada Xray будут продолжать согласно закону о правах потребителя.

По закону, автопроизводитель обязан обеспечивать техобслуживание и ремонтные работы. Ещё он должен осуществлять производство и продажу автозапчастей для транспортных средств, включая также те образцы, которые были сняты с производства.

Время, на протяжении которого автопроизводитель обязуется обеспечивать наличие автозапчастей, будет ограничиваться официальными сроками службы автотранспорта. По заявлению экспертов, для отечественной модели Lada Xray он достигает восьми лет либо 120 000 км.

Пока непонятно, будет ли АвтоВАЗ продолжать выпуск автозапчастей для хэтчбеков после. Представители автозавода отмечают, что в настоящее время на складах и сервисных станциях не наблюдается дефицит.

В первый раз информация о намерении российской компании отказаться от версии Lada Xray появилась в мае текущего года. В первой половине сентября этот факт был подтверждён Максимом Соколовым, являющимся главой предприятия.

Руководитель АвтоВАЗа отметил, что производство модели невозможно возобновить по причине определённых сложностей, которые касаются поставок автомобильных комплектующих.