За что водителя могут оштрафовать на АЗС

Для АЗС предусмотрен определенный свод правил, главные из которых зафиксированы на информационном табло. Есть и негласные правила, о которых также следует помнить. За что автомобилиста могут оштрафовать на автозаправочной станции.
Ограничение по скорости связано, прежде всего, с пожарной безопасностью. Даже легкое столкновение может спровоцировать образование искры, которая приведет к возгоранию.
Нарушение вышеуказанных правил ведет за собой административное взыскание в виде штрафа.
Дистанцию соблюдать очень важно, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации машинам было легче развернуться и уехать.
На территории АЗС нельзя проводить ремонт машины. Для манипуляций с авто следует отъехать на расстояние минимум 15 метров от бензоколонки. Не рекомендуется также заливать в авто технические жидкости.
Заправлять автомобиль с работающим двигателем категорически запрещено. Особенно это касается старых моделей с прямоточным глушителем. Присутствует риск воспламенения паров бензина искрой из-под глушителя.