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2 часа назад

За что водителя могут оштрафовать на АЗС: правила поведения на заправке

Car.ruиещё 1

Для АЗС предусмотрен определенный свод правил, главные из которых зафиксированы на информационном табло. Есть и негласные правила, о которых также следует помнить. За что автомобилиста могут оштрафовать на автозаправочной станции.

За что водителя могут оштрафовать на АЗС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отметим, что именно запрещено делать на автозаправочной станции.
  • Запрещено совершать сквозной проезд через территорию АЗС.
  • Заезжать на автозаправочную станцию через место выезда нельзя.
  • На территории АЗС можно ездить со скоростью 5 км/ч.

Ограничение по скорости связано, прежде всего, с пожарной безопасностью. Даже легкое столкновение может спровоцировать образование искры, которая приведет к возгоранию.

Нарушение вышеуказанных правил ведет за собой административное взыскание в виде штрафа.

Правила пожарной безопасности на АЗС:
  • На территории АЗС категорически запрещено курить, даже находясь в закрытом автомобиле.
  • Нельзя заливать горючее в пластиковые емкости, не предназначенные для перевозки топлива. Полимерные емкости накапливают статический заряд, в итоге образуется искра, повышается риск возгорания.
  • На многих заправках запрещено использовать мобильный телефон, при неудачных обстоятельствах аппарат тоже может вызвать искру.
Дистанционные ограничения:
  • Расстояние между выстроившимися к колонке машинами должно быть не меньше трех метров.
  • Такое же расстояние должно быть между уже заправляющимися авто.
  • Дистанция между автомобилями, выстроившимися в очередь на въезд на территорию АЗС – 1 метр.

Дистанцию соблюдать очень важно, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации машинам было легче развернуться и уехать.

На территории АЗС нельзя проводить ремонт машины. Для манипуляций с авто следует отъехать на расстояние минимум 15 метров от бензоколонки. Не рекомендуется также заливать в авто технические жидкости.

Заправлять автомобиль с работающим двигателем категорически запрещено. Особенно это касается старых моделей с прямоточным глушителем. Присутствует риск воспламенения паров бензина искрой из-под глушителя.

Автоэксперт,
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