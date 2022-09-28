За что водителя могут оштрафовать на АЗС

Для АЗС предусмотрен определенный свод правил, главные из которых зафиксированы на информационном табло. Есть и негласные правила, о которых также следует помнить. За что автомобилиста могут оштрафовать на автозаправочной станции.

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Запрещено совершать сквозной проезд через территорию АЗС.

Заезжать на автозаправочную станцию через место выезда нельзя.

На территории АЗС можно ездить со скоростью 5 км/ч. Отметим, что именно запрещено делать на автозаправочной станции.

Ограничение по скорости связано, прежде всего, с пожарной безопасностью. Даже легкое столкновение может спровоцировать образование искры, которая приведет к возгоранию.

Нарушение вышеуказанных правил ведет за собой административное взыскание в виде штрафа.

На территории АЗС категорически запрещено курить, даже находясь в закрытом автомобиле.

Нельзя заливать горючее в пластиковые емкости, не предназначенные для перевозки топлива. Полимерные емкости накапливают статический заряд, в итоге образуется искра, повышается риск возгорания.

На многих заправках запрещено использовать мобильный телефон, при неудачных обстоятельствах аппарат тоже может вызвать искру. Правила пожарной безопасности на АЗС:

Расстояние между выстроившимися к колонке машинами должно быть не меньше трех метров.

Такое же расстояние должно быть между уже заправляющимися авто.

Дистанция между автомобилями, выстроившимися в очередь на въезд на территорию АЗС – 1 метр. Дистанционные ограничения:

Дистанцию соблюдать очень важно, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации машинам было легче развернуться и уехать.

На территории АЗС нельзя проводить ремонт машины. Для манипуляций с авто следует отъехать на расстояние минимум 15 метров от бензоколонки. Не рекомендуется также заливать в авто технические жидкости.