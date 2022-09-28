Какой расход моторного масла считается нормальным

Основные причины увеличенного расхода моторного масла заключаются в различных неисправностях мотора. Эксперты решили разобраться, какой расход тех.жидкости следует считать нормальным.

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В число основных причин увеличенного расхода моторного масла входит применение некачественного масла или смазки с более низкой вязкостью, чем это предусматривается заводом-изготовителем авто.

Следующей причиной является износ деталей, входящих в цилиндропоршневую группу. Ещё расход масла увеличивается из-за перегрева мотора. При этом наблюдается его интенсивное испарение.

Возможна утечка смазки через изношенные сальники масляного фильтра/коленчатого вала, через прокладки ГБЦ, а также клапанной крышки.

По причине повреждений прокладок ГБЦ либо блока цилиндров, техническая жидкость может попадать в систему охлаждения.

Из-за неисправности вентиляционной системы картерных газов, излишки масла будут выдавливаться в камеры сгорания.

По причине неисправности турбокомпрессора либо износа газодинамических уплотнений, смазка оказывается во впускном коллекторе, а потом в камере сгорания мотора.

Некоторые автомобилисты ошибочно считают, что в районе 10 тыс. пробега, силовой агрегат должен потреблять не больше одного литра смазки. При этом всё что больше, они считают перерасходом. В реалии такая схема является не совсем верной и неприменимой к современным моторам.

Для многих силовых установок приемлемым считают расход техжидкости в объёме полпроцента от израсходованного горючего. К примеру, если на сотню километров пробега мотор израсходовал 10 л топлива, тогда максимально допустимый расход смазки для него достигает 0,05 л на 100 км либо 0,5 л на 1000 км пробега.

Если транспортное средство эксплуатируется в рамках большого города, где часто наблюдаются заторы, следует ориентироваться на количество израсходованного горючего, а не на фиксируемый пробег.