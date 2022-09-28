Россиян предостерегли от продажи автомобиля

С учётом современных реалий эксперты советуют любую серьёзную покупку или продажу хорошенько обдумать, и не раз. Насчёт авто конкретнее объяснил автоэксперт Игорь Моржаретто.

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Он заявил, что есть две объективные причины избавиться от машины — сменить её на другую поновее или вообще убрать из жизни, потому что надоело. Во втором случае всё понятно — нужно продавать, а в первом всё куда сложнее.

Моржаретто рассказал, что обычно старую машину продают, чтобы купить новую либо того же класса, либо более люксового. Обычно с этим проблем не возникает, но сейчас появляются трудности по всем фронтам.

Авторынок значительно просел, поэтому, во-первых, после продажи старого авто вырученных денег на новое не хватит, особенно на более высокого уровня. Во-вторых, выбор в автосалонах в 2022 году значительно погрустнел и, скорее всего, не устроит автолюбителя.