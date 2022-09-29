Названы основные проблемы эксплуатации электромобилей

Специалисты в области электромобилей назвали основные проблемы владения машиной с электрическим двигателем. Об этом сообщает издание SlashGear.

Фото: EPA EPA

Журналисты сослались на заключения экспертов, которые перечислили основные трудности обслуживания электромобиля. По словам специалистов, машины на электрической тяге в будущем заменят традиционные автомобили, однако на данный момент потребители электрокаров сталкиваются со сложностями. В первую очередь, владельцы подобных машин не знают, где их заряжать — так, публичные станции как правило обеспечивают только медленную зарядку.

В материале говорится, что исследователи из Стэнфордского университета считают, что дневная зарядка электромобилей должна стать приоритетной. Как правило, чаще владельцы электрокаров оставляют свои машины на ночную зарядку. Однако одновременная зарядка большого количество электромобилей может увеличить нагрузку на сеть и пиковое потребление электроэнергии на целых 25 процентов.

Специалисты Исследовательского центра Пью предложили решать проблему изменением законодательства. Так, 65 процентов американцев моложе 35 лет снимают жилье — в этой связи эксперты предложили обязать арендодателей оснащать частные дома электросистемой для быстрой зарядки автомобилей.