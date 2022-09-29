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33 минуты назад

Нужен ли полный привод на легковых автомобилях?

Car.ru

Несмотря на то, что полный привод является уделом кроссоверов и внедорожников, некоторые производители устанавливают его на легковые транспортные средства. Чаще всего таким приводом оборудуют машины, выпущенные в кузове седан, которые относятся к премиум-классу. Их главной особенностью становится увеличенная мощность.

Нужен ли полный привод на легковых автомобилях?
Фото: Car.ruCar.ru

На российском рынке с полным приводом можно найти большое количество автомобилей из Японии. К примеру, Subaru Impreza WRX или Mitsubishi Lancer Evolution. Полный привод здесь используется опционально, поэтому не несет практически никакой пользы.

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Эксплуатация зимой. Для универсалов с повышенной проходимостью наиболее актуально использовать систему полного привода в зимний период времени. Передвигаться на таких машинах можно по зимним дорогам и в любую погоду. Тип кузова универсал позволяет перевозить большее количество груза. Особенностью таких машин становится сниженный центр тяжести кузова, что повышает уровень управляемости и маневренности на дорогах.

Наличие полного привода дает возможность сократить буксование транспортного средства. Это особенно удобно на участках дорог, которые покрыты льдом. Помощниками полного привода становятся различные электронные системы, позволяющие чувствовать еще больше уверенности за рулем. Для опытных водителей наличие системы полного привода позволяет передвигаться в различных дорожных условиях.

Летний период. В теплое время года полный привод существенно упрощает эксплуатацию машин по бездорожью. Конечно, преодолевать сложные грязевые канавы просто невозможно, а вот легкое бездорожье под силу водителям таких транспортных средств. Но все это можно было реализовать только на небольших машинах.

На длинных машинах премиум-класса с передним приводом имелось много трудностей, по той причине, что большая часть длины кузова «висела» за ведущими задними колесами. Для того, чтобы машина хорошо передвигалась по дороге, ей создали полный привод.

В легковых автомобилях наличие полного привода обеспечивает снижение центра тяжести. А управление машиной с полным приводом в легковом кузове, позволяет обеспечивать хорошее сцепление с дорогами и легкостью разгона, а также торможения.

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