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57 минут назад

Какие японские машины советуют покупать перегонщики

Car.ru

Во времена, когда в автосалонах отмечается нехватка новых автомобилей, граждане России вспомнили про существование рынка Японии. Не всегда в этом сегменте представлены исключительно праворульные машины. Многие перегонщики транспортируют такую технику через США или ОАЭ. Какие японские машины можно рассматривать для приобретения?

Какие японские машины советуют покупать перегонщики
Фото: Car.ruCar.ru

Надежность любого транспортного средства зависит от его технического состояния и возраста, но на рынке есть такие модели, которые изначально не могут конкурировать по такому параметру, даже в новом состоянии. Бывалые перегонщики, которые постоянно занимаются покупкой и транспортировкой автомобилей, дают определенные рекомендации. Так, они советуют рассматривать для приобретения в Японии модели Toyota Corolla, Avensis и RAV4.

В случае с Corolla и RAV4 можно обратить внимание на версии, оборудованные 2-литровыми моторами. Такие силовые агрегаты считаются долговечными в использовании. Есть еще один двигатель, который без проблем может выхаживать более 200 000 км пробега - MR20DD. Такую установку использовали ранее для моделей X-Trail и Qashqai.

Еще один автомобиль на рынке, достойный внимания, - Camry. Рассматривать данную модель для покупки можно в разных поколениях. Седан считается одним из самых надежных и долговечных. Бензиновые моторы из серии GR не доставят проблем владельцу. Такой агрегат используется не только для Camry, но и для Highlander и некоторые модели марки Lexus.

Cruiser и Prado тоже попадают в список надежных автомобилей. Речь идет о машинах с моторами 4,5 и 2,7 литра на 249 и 163 л.с. соответственно. Несмотря на то, что все перечисленные модели с завода отличаются стойкостью, перед приобретением их стоит дополнительно проверить - оценить состояние техники. При осмотре подержанного японца следует проявлять особую внимательность, так как даже с ними могут возникать проблемы - скрытые аварии, скрученный пробег.

Автоэксперт,Toyota Corolla,Lexus,Toyota,
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