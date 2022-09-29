Какие японские машины советуют покупать перегонщики

Во времена, когда в автосалонах отмечается нехватка новых автомобилей, граждане России вспомнили про существование рынка Японии. Не всегда в этом сегменте представлены исключительно праворульные машины. Многие перегонщики транспортируют такую технику через США или ОАЭ. Какие японские машины можно рассматривать для приобретения?
Надежность любого транспортного средства зависит от его технического состояния и возраста, но на рынке есть такие модели, которые изначально не могут конкурировать по такому параметру, даже в новом состоянии. Бывалые перегонщики, которые постоянно занимаются покупкой и транспортировкой автомобилей, дают определенные рекомендации. Так, они советуют рассматривать для приобретения в Японии модели Toyota Corolla, Avensis и RAV4.
В случае с Corolla и RAV4 можно обратить внимание на версии, оборудованные 2-литровыми моторами. Такие силовые агрегаты считаются долговечными в использовании. Есть еще один двигатель, который без проблем может выхаживать более 200 000 км пробега - MR20DD. Такую установку использовали ранее для моделей X-Trail и Qashqai.
Еще один автомобиль на рынке, достойный внимания, - Camry. Рассматривать данную модель для покупки можно в разных поколениях. Седан считается одним из самых надежных и долговечных. Бензиновые моторы из серии GR не доставят проблем владельцу. Такой агрегат используется не только для Camry, но и для Highlander и некоторые модели марки Lexus.
Cruiser и Prado тоже попадают в список надежных автомобилей. Речь идет о машинах с моторами 4,5 и 2,7 литра на 249 и 163 л.с. соответственно. Несмотря на то, что все перечисленные модели с завода отличаются стойкостью, перед приобретением их стоит дополнительно проверить - оценить состояние техники. При осмотре подержанного японца следует проявлять особую внимательность, так как даже с ними могут возникать проблемы - скрытые аварии, скрученный пробег.