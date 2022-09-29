Почему в России не любят бесступенчатую трансмиссию

В кругу российских автомобилистов не любят использовать бесступенчатую трансмиссию. Считается, что такая установка подвержена различным поломкам. Но соответствует ли данное убеждение действительности?

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Вариатор - самая непопулярная установка в современных автомобилях. Машины с таким оснащением распродаются хуже остальных в России. Причин у такого положения на рынке несколько - считается, что вариатор более хрупкий, ненадежный и часто подвергается поломкам. Еще один недостаток - слишком высокая стоимость ремонта такого вида установки.

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Однако многие автомобилисты, которые придерживаются такого мнения, ни разу в жизни не эксплуатировали машины с вариаторными коробками передач. Одни слышали о поломках от соседа, другие - прочитали на форуме. Из этого складывается единое мнение о ненадежности бесступенчатой трансмиссии.

Mitsubishi Outlander давно передвигается по дорогам России с бесступенчатой коробкой передач. Речь идет об установке модели Jatco. Работает автомобиль с двумя мощными моторами - атмосферниками объемом 2,0 и 2,4 литра. Есть еще один агрегат - на 3 литра, который работает с классической АКПП. Однако таких кроссоверов на рынке представлено мало. Большая часть использует вариатор.

Первый довод автомобилистов против вариатора - ограниченный ресурс. Считается, что такую установку нельзя эксплуатировать в сложных условиях, в том числе в пробках. Такое убеждение нельзя считать верным, так как ресурс трансмиссии зависит от особенностей ее эксплуатации. Есть определенные правила, которые следует соблюдать при использовании. Так, с вариатором нельзя буксировать другие автомобили, в особенности тяжелые.

Вариатор - простое устройство, которое выходит из строя при объединении определенных факторов. Многие автомобилисты полагают, что в такой установке быстро растягивается или разрывается цепь. К примеру, у Mitsubishi Outlander ремень представляет собой металлический трос, который состоит из стальных звеньев. Растянуть или разорвать его не так просто даже через несколько сотен тысяч км.