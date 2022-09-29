Каких действий следует избегать при заправке автомобиля

Российским автомобилистам рассказали, как правильно заправлять транспортное средство. Так, некоторые действия при заправке автомобиля могут привести к возникновению довольно серьезных поломок. Речь идет о ситуациях, когда водитель осуществляет заправку полного бака бензином.
По словам опытных экспертов, в таком случае транспортное средство может получить неисправности вентиляционной системы топлива, что приведет к его вытеканию через дренажные трубки. Патрубки располагаются за задним крылом машины, поэтому заметить неисправность довольно сложно.
Кроме того, вытекающее из топливного бака топливо, может попадать на электронику, вызывая замыкание и другие проблемы, связанные с вероятностью детонации.
Бензин, заправленный «под горловину», может спровоцировать разрядку аккумулятора. Именно поэтому, даже отправляясь в дальний путь, не нужно заправлять бак дополна. Лучше всего, узнать про регион, в который водитель отправляется. Выяснить, какие там есть заправочные станции, чтобы потом быстро осуществлять заправку во время поездок.
Получается, что заправлять полный бак топлива не только дорого, но и опасно. Именно поэтому, решив заправить бак под завязку, нужно понимать есть ли в этом смысл. Иногда, проблемы могут быть слишком серьезными, поэтому их нужно избегать. При постоянной эксплуатации автомобиля в городе, можно заправляться практически каждый день, заливая бак примерно до половины.