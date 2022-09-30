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2 часа назад

Внедорожник Aurus Komendant будет стоить минимум 33,7 млн рублей

Газета.Ruиещё 3

Продажи внедорожника Aurus Komendant, презентация которого состоялась на ВДНХ, планируется начать в 2023 году. Базовая цена машины — 33,7 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора по продажам и сервису Aurus Артема Юсупова.

Внедорожник Aurus Komendant будет стоить минимум 33,7 млн рублей
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»Владимир Астапкович/РИА «Новости»

«Стоимость этого автомобиля 33 миллиона 700 тысяч рублей. Дилеры Aurus уже сегодня начинают принимать предварительные заказы для формирования первых поставок нашим клиентам», — сказал Юсупов.

Автомобиль получит 9 вариантов цвета кузова и 7 видов отделки интерьера. Он оснащен двигателем V8 мощностью 598 л.с. с двойным турбонаддувом. Сборка внедорожника будет налажена на заводе в Елабуге.

Ранее стало известно, что выпуск удлиненной версии Aurus Senat планируется начать в 2025 году. Презентация автомобиля состоялась в Москве на ВДНХ.

Автоэксперт,Артем Юсупов,ВДНХ,
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