Внедорожник Aurus Komendant будет стоить минимум 33,7 млн рублей

Продажи внедорожника Aurus Komendant, презентация которого состоялась на ВДНХ, планируется начать в 2023 году. Базовая цена машины — 33,7 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора по продажам и сервису Aurus Артема Юсупова.

Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости» Владимир Астапкович/РИА «Новости»

«Стоимость этого автомобиля 33 миллиона 700 тысяч рублей. Дилеры Aurus уже сегодня начинают принимать предварительные заказы для формирования первых поставок нашим клиентам», — сказал Юсупов.

Автомобиль получит 9 вариантов цвета кузова и 7 видов отделки интерьера. Он оснащен двигателем V8 мощностью 598 л.с. с двойным турбонаддувом. Сборка внедорожника будет налажена на заводе в Елабуге.