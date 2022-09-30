Почему паленая незамерзайка на самом деле полезна и выгодна?

С приходом холодного времени года автомобилисты начинают запасаться жидкостью для мытья стекол. В большом ассортименте такой товар продается в супермаркетах. Есть альтернативное решение - приобретение дешевого состава в гаражах. Такая жидкость пригодится каждому автомобилю.
Несмотря на то, что омывающая жидкость, купленная у дороги, стоит небольших денег, она выполняет свою задачу: прекрасно справляется с загрязнениями на стеклах и не оставляет на поверхности разводов. Если сравнивать эту особенность с использованием оригинальной продукции, можно отметить разницу. Есть одно объяснение, почему неоригинальный состав работает более эффективно. Он производится на основе метилового спирта, который на морозе лучше справляется с очисткой стекол.
Капли на холоде замерзают гораздо быстрее, чем струя. Поэтому современные форсунки-распылители, которые распределяют жидкость, в зимнее время неспособны эффективно справляться со своей задачей. Автомобилистам приходится мучиться, чтобы получить качественный обзор дороги. Состав, купленный “у дороги” позволяет решить такую проблему.
Оригинальный состав создан на основе изопропилового спирта. Такое средство отличается меньшей моющей способностью. На практике получается так, что автомобилист использует намного больше средства, чем неоригинального. Из-за этого в салоне образуется невыносимый химический запах. Если рассматривать применение омывающей жидкости с точки зрения расходов, неоригинальная продукция оказывается более выгодной. Проверить такое средство можно самостоятельно. Как правило, омывающая жидкость продается в зимнее время. Если на морозе состав в канистре не кристаллизируется, значит в бачке омывателя тоже не замерзнет.