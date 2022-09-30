Почему паленая незамерзайка на самом деле полезна и выгодна?

С приходом холодного времени года автомобилисты начинают запасаться жидкостью для мытья стекол. В большом ассортименте такой товар продается в супермаркетах. Есть альтернативное решение - приобретение дешевого состава в гаражах. Такая жидкость пригодится каждому автомобилю.

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Несмотря на то, что омывающая жидкость, купленная у дороги, стоит небольших денег, она выполняет свою задачу: прекрасно справляется с загрязнениями на стеклах и не оставляет на поверхности разводов. Если сравнивать эту особенность с использованием оригинальной продукции, можно отметить разницу. Есть одно объяснение, почему неоригинальный состав работает более эффективно. Он производится на основе метилового спирта, который на морозе лучше справляется с очисткой стекол.

Капли на холоде замерзают гораздо быстрее, чем струя. Поэтому современные форсунки-распылители, которые распределяют жидкость, в зимнее время неспособны эффективно справляться со своей задачей. Автомобилистам приходится мучиться, чтобы получить качественный обзор дороги. Состав, купленный “у дороги” позволяет решить такую проблему.