Автоэксперт дал советы по безопасному вождению осенью

«Если вы почувствовали, что на скорости ваш автомобиль как бы начинает плыть, во-первых, никогда не надо держать руль одной рукой, во-вторых, ни в коем случае не отпускать резко педаль газа. Можно немного приотпустить, убрать тягу, чтобы колёса стали вытеснять из-под себя воздух, за счёт этого автомобиль будет более устойчив», — заявил он в беседе с «Радио 1».