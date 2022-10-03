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1 час назад

Новости автомира: Автоэксперт Мартыненко дал советы по безопасному вождению осенью

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Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко дал советы по безопасному вождению осенью.

Автоэксперт дал советы по безопасному вождению осенью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если вы почувствовали, что на скорости ваш автомобиль как бы начинает плыть, во-первых, никогда не надо держать руль одной рукой, во-вторых, ни в коем случае не отпускать резко педаль газа. Можно немного приотпустить, убрать тягу, чтобы колёса стали вытеснять из-под себя воздух, за счёт этого автомобиль будет более устойчив», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его мнению, также не стоит прибегать к экстренному торможению.

Мартыненко посоветовал водителям, которые ездят на больших внедорожниках, не преодолевать воду «как на гонках».

Также рекомендуется соблюдать скоростной режим, по возможности ехать по правой полосе и держать дистанцию на дороге.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

Автоэксперт,
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