Попытка оформить "дешевый" полис ОСАГО может обернуться большими расходами и даже привлечением к уголовной ответственности, сообщил в эфире радио Sputnik заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

По его словам, купить полис ОСАГО можно не только в офисе страховой компании или при личной встрече с ее сотрудником, но и онлайн. В электронном виде оформляют сейчас около 80% договоров. Эксперт подчеркнул, что именно поэтому и мошенничество чаще происходит при оформлении электронного полиса.

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К примеру, гражданин при покупке полиса в интернете может попасть на фишинговый сайт, где теряет деньги. Либо при попытке сэкономить автовладелец покупает полис "дешево" у посредника, который на самом деле вносит в базу РСА информацию о другом водителе с маленьким КБМ (коэффициент бонус-малус, влияющий на стоимость полиса), другой регион, дешевую машину, затем фальсифицирует информацию на электронном бланке. Когда водитель обращается с этим полисом в страховую компанию, может выясниться, что застрахован был трактор или мотоцикл, а не его машина.

Ефремов рассказал, что есть и автовладельцы, которые считают, что хорошо водят и ДТП им не грозит, поэтому осознанно покупают фальшивый бланк полиса ОСАГО за 1 000–1 500 рублей. Если такой человек попадет в ДТП и будет виновен, то ему придется возмещать ущерб за свой счет, а средняя выплата по ОСАГО составляет более 80 тысяч рублей. Также он может быть привлечен к ответственности за подделку документов.

Эксперт дал совет, как действовать, если ваш полис ОСАГО оказался фальшивым. В этом случае надо обратиться в полицию с заявлением о том, что в отношении вас произошло преступление, в частности страховое мошенничество. Проверить, настоящий ли у вас полис ОСАГО, можно на сайте Российского союза автостраховщиков по госномеру, VIN-номеру или серии и номеру страхового документа.

С 13 сентября стоимость полиса ОСАГО для водителей, имеющих высокие аварийные риски, в России подорожала на фоне роста цен на запчасти. Коридор базового тарифа для большинства категорий автовладельцев расширился на 26% в обе стороны, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.