Что изменилось в ОСАГО с 1 октября

С 1 октября 2022 года вступили в силу изменения в правила ОСАГО , внесенные по указанию Центробанка. Автомобилистов ждут четыре важных нововведения. Рассказываем, что изменилось.

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В извещение о ДТП не нужно вписывать очевидцев

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Раньше участники дорожно-транспортного происшествия должны были вписывать в извещение о ДТП фамилии и адреса очевидцев. Согласно новым правилам, делать это больше не нужно. Теперь водителям не придется узнавать у свидетелей произошедшего их личные данные.

Узнать результаты экспертизы можно без заявления

До 1 октября, чтобы ознакомиться с результатами независимой техэкспертизы, надо было подать в страховую компанию заявление в письменном виде. По новым правилам, компания в любом случае должна уведомить потерпевшего об итогах экспертизы, причем сделать это в течение пяти рабочих дней после того, как осмотр будет проведен или страховщик сам получит его результаты.

Нужно сообщать страховщику о смене владельца машины

По старым правилам, страхователь мог уведомить страховщика о смене собственника машины при ее продаже, но делать это было необязательно. Прежний владелец мог сообщить в страховую компанию о сделке, чтобы вернуть часть средств, уплаченных за полис ОСАГО. Сейчас информировать страховщика о смене собственника стало необходимо. Делать это нужно в письменном виде.

Страховщик сам сможет узнать госномер

Автомобилисты обязаны купить полис ОСАГО до того, как машина будет поставлена на учет. По прежним правилам, если после регистрации номер менялся, хозяин транспортного средства должен был уведомить об этом страховщика. Теперь у страховых компаний появилась возможность самим узнавать о смене регистрационных знаков автомобиля из информационной базы.

Однако это не исключает обязанности автовладельца уведомлять страховщика об изменении номера, объясняет Autonews со ссылкой на Службу финансового уполномоченного. Сообщать страховой компании эти сведения не нужно лишь тогда, когда она сама уже проинформировала автомобилиста о том, что получила их самостоятельно. После этого собственник транспортного средства может обратиться к страховщику, чтобы ему вписали новые номера в полис.