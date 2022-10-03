Стоит ли сегодня покупать машину в кредит

В последнее время автокредиты стали доступнее из-за снижения Центробанком ключевой ставки. Но основными проблемами для покупателей остаются отсутствие выбора и высокие ценники в автосалонах.

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Ключевая ставка - один из основополагающих факторов в формировании процентных ставок по автокредитам и автолизингу, говорит генеральный директор компании "Газпромбанк Автолизинг" Лилия Маркова.

"Сейчас по автокредитам предложение сильно разнится: декларируемые ставки стартуют от 1-2% годовых, а в некоторых случаях достигают 30%", - указывает эксперт.

По ее мнению, последняя коррекция ставки ЦБ на 0,5% в сторону снижения особого влияния на процентные ставки не окажет.

Несмотря на переплату по банковским процентам и дополнительным затратам на каско, автокредиты пользуются спросом у россиян, ведь купить машину по нынешним ценам для многих стало просто не по карману. При этом кредит позволяет зафиксировать цену автомобиля и получить специальное предложение от дилера.

После падения в марте этого года объемы выдаваемых кредитов на автомобили растут пятый месяц подряд. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2022 года в России было выдано 55,9 тыс. автокредитов - это на 16,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но относительно августа прошлого года их число, напротив, сократилось на 38,4%.

У покупателей сейчас есть несколько сценариев. Первый - дальнейшее формирование отложенного спроса, если имеющийся автомобиль технически исправен и не требует срочного обновления, рассуждает Лилия Маркова. Второй - в условиях роста цен на новую продукцию присмотреться к относительно доступным автомобилям на вторичке. А третий - пересмотреть свое отношение к продукции из Китая, чьи производители прибегают к демпингу.