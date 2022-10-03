Мобилизация автомобилей: что это такое и какие авто попадают

Под мобилизацию могут попасть не только военнообязанные граждане, но и транспортные средства. В законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» говорится, что для обеспечения войск, воинских формирований, органов и специальных формирований транспортом во время мобилизации в стране устанавливается военно-транспортная обязанность. Она касается различных органов власти и организаций, а также граждан, которым принадлежат ТС. В настоящее время в России не проводится никакой мобилизации авто, и никто не сообщал о таких планах.

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14 марта 2014 года вышел приказ министра обороны с перечнем транспортных средств, которые предоставляются Вооруженным силам, войскам, воинским формированиям и органам, а также спецформированиям, создаваемым на военное время. В приложении к приказу приводится этот список.

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Какие ТС указаны в приказе

В перечень входят транспортные средства категорий M1G; M2 (кроме троллейбусов); M3; N, включая NG, и O.

M1G — это машины, которые используются для перевозки людей, кроме водительского сиденья имеют не больше восьми пассажирских мест и обладают повышенной проходимостью. Сюда относятся внедорожники: такие, как Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Touareg, Suzuki Grand Vitara и т. п.

M2 и М3 — транспортные средства, которые используются для перевозки пассажиров, имеют, помимо места водителя, более восьми пассажирских мест и технически допустимую максимальную массу не более пяти тонн. Это пассажирские автобусы.

N — грузовые автомобили. Под эту категорию подпадают, в частности, “Соболи» и “Газели”

О — прицепы.

Кроме того, в список входят тракторы; гусеничные тягачи; транспортеры и транспортеры-тягачи; вездеходы; бронеавтомобили; амфибии на самостоятельных шасси или с оригинальными кузовами (корпусами): бронетранспортеры; бронеавтомобили военного (специального) назначения; бронетранспортеры; бронеавтомобили, предназначенные для использования в экономическом комплексе или для личных нужд; колесные, гусеничные и шнековые снегоходы, болотоходы, снегоболотоходы; амфибии на самостоятельных шасси или с оригинальными кузовами (корпусами). Еще в перечень включены снегоходы с лыжами, используемыми как элемент управления, и прицепы к ним; квадроциклы (включая легкие), мотовездеходы и прицепы к ним.

Подъемно-транспортные машины и механизмы тоже включены в список. Это краны подъемные на самостоятельных самоходных пневмоколесных и гусеничных шасси, подъемники на самостоятельных самоходных колесных и гусеничных шасси, погрузчики колесные (автопогрузчики и электропогрузчики); погрузчики на самостоятельном самоходном пневмоколесном шасси, а также самоходные конвейеры.

Помимо этого в списке указаны специальные и специализированные ТС: ТС для перевозки детей; автобетоносмесители; автобетононасосы; автогудронаторы; автокраны и ТС, оборудованные кранами-манипуляторами; автолесовозы; машины скорой помощи; автоцементовозы; автосамосвалы; автоэвакуаторы; медицинские комплексы на шасси транспортных средств; пожарные автомобили; ТС для аварийно-спасательных служб и полиции; ТС, предназначенные для коммунального хозяйства и содержания дорог; ТС для обслуживания нефтяных и газовых скважин; транспортные средства для перевозки ценностей и денег; транспортные средства для перевозки длинномерных грузов; ТС для перевозки нефтепродуктов; ТС для перевозки пищевых жидкостей; оперативно-служебные транспортные средства для перевозки заключенных и т. д.

Еще один пункт в перечне — дорожно-строительные машины и механизмы на тракторных шасси: рыхлители; бульдозеры; кирковщики; корчеватели; газонокосилки; кусторезы; гидромолоты; экскаваторы одноковшовые; экскаваторы-погрузчики; погрузчики фронтальные; траншеекопатели; экскаваторы траншейные цепные; экскаваторы-грейферы; сваебойные машины; установки для завинчивания свай; бурильные и бурильно-крановые машины; сварочные агрегаты и т. п.

Помимо этого, в список входят прицепные дорожно-строительные машины и механизмы: катки прицепные; грейдеры; грейдеры-элеваторы; скреперы прицепные; электростанции и агрегаты электропитания; а также компрессорные станции.