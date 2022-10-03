Водительские права в QR-коде: все плюсы и минусы

Министерство цифрового развития и МВД начинают пробную эксплуатацию использования водительского удостоверения в виде QR-кода, сообщается на сайте Минцифры. Предъявить сотруднику ГИБДД документ в таком формате можно будет с помощью приложения "Госуслуги Авто". Как пишет Autonews, запуск проекта запланирован на вторую половину октября.

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Показывать гаишникам права в виде QR-кода смогут все водители, на гаджетах которых имеется приложение "Госуслуги Авто". Инспекторы будут считывать закодированную информацию при помощи специальных устройств, на которых будут установлены необходимые программы. Однако по правилам автомобилисты должны будут также иметь при себе водительское удостоверение в обычном виде, отметили в Минцифры.

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Юрист Орест Мацала пояснил Autonews, что проект является пилотным, и в ходе его реализации водители, как и прежде, должны будут руководствоваться действующими ПДД, где говорится, что по требованию полицейского они обязаны показать водительские права (то есть оригинал). Об электронной версии этого документа в Правилах дорожного движения пока ничего не сказано, подчеркнул эксперт.

Валентин Ильинов, основатель проекта "Подслушано у ДПС" в свою очередь отметил, что водителям будет удобнее пользоваться электронными правами, поскольку каждый может забыть взять с собой пластиковый документ. Особенно это касается тех случаев, когда в одном и том же автомобиле по очереди ездят несколько водителей, и они забирают оттуда свои права. Штраф для тех, кто забыл водительское удостоверение дома, составляет 500 рублей.

Ильинов также выразил мнение, что на проверку QR-кодов у сотрудников ГИБДД будет уходить больше времени, чем на ознакомление с правами в оригинальном виде, которые водители предъявляют им на дороге.

"Теперь каждый водитель будет доставать телефон, загружать приложение, искать свои данные", — сказал эксперт.

После этого полицейские должны будут считать код и проверить его на своих гаджетах, добавил Ильинов. Он предположил, что на экипаж ДПС, состоящий из двух сотрудников, вероятно, будет выдаваться только один планшет. Кроме того, техника может разрядиться, особенно в холодное время года, что также отразится на скорости проверки, сказал также эксперт.