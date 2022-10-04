Китай занял треть автомобильного рынка России

Фото: © АвтоГЕРМЕС Chery © АвтоГЕРМЕС Chery

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в настоящее время около трети всего автомобильного рынка в России занимают китайские производители. За минувшую неделю в стране приобрели 2562 новых легковых машин китайских компаний, что составило 29,4 процента от общего количества купленных транспортных средств. Опережает бренды из Поднебесной лишь отечественный АвтоВАЗ, на долю которого пришлось 39,8 процента продаж. За ним следуют Chery и Haval.

Самой популярной маркой у россиян по итогам 39 недели 2022 года стала Lada с показателем 3298 проданных автомобилей. В тройке лидеров оказались Chery и Haval. В стране приобрели 1091 и 658 машин китайских брендов. Доля «корейцев» в стране в настоящий момент составляет лишь 12,8 процента.

В списке самых востребованных моделей у россиян на первом месте вновь оказалась Lada Granta. Автомобили этого семейства за минувшую неделю приобрели 2171 раз. Следом расположились кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 с показателями 488 и 476 экземпляров соответственно. Кроме того, в пятерке лидеров по итогам недели находятся Haval Jolion и Lada Niva Travel.

По мнению специалистов, подобные результаты связаны с отсутствием на российском рынке автомобилей европейских и корейских марок, которые приостановили деятельность в нашей стране.