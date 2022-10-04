Автоэксперт рассказал, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего

Тонированные автомобили с изобилием наклеек и «псевдоспортивными элементами тюнинга» чаще всего привлекают внимание сотрудников ГИБДД, рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.
По его словам, грязные кузов и стекла, шины не по сезону и громкие звуки также могут стать причиной остановки автомобилей инспекторами. Кроме того, их могут заинтересовать не предусмотренные производителем элементы и тюнинговые фары.
Васильев добавил, что поведение водителя также привлекает внимание.
«Излишняя агрессивность или, наоборот, слишком скромное поведение на дороге – это признак того, что водителю есть, что скрывать», – уточнил автоэксперт.
Ранее автоэксперт Антон Шапарин рассказал, какие детали чаще всего интересуют похитителей. В топ вошли зеркала, брызговики и различные пластиковые внешние элементы.