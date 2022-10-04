Автоэксперт назвал автомобили с самой "капризной" топливной системой

Чаще всего проблемы с топливной системой возникают в автомобилях с системой непосредственного впрыска топлива. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, владельцам таких машин следует заправляться только на проверенных АЗС.

Фото: Наталья Горшкова/РИА «Новости» Наталья Горшкова/РИА «Новости»

«Непосредственный впрыск – веяние последних 10 лет в автопроме. Если в автомобиль с такой системой заливать грязное топливо, в котором есть какие-то микрочастицы, то рано или поздно этими инородными телами забивается топливный насос, а следом и форсунки, которые могут быстро сломаться», — рассказал Петр Баканов.

По его словам, на производство машин с системой непосредственного впрыска бензина несколько лет назад перешли такие немецкие автопроизводители, как Audi, BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen. Кроме того, автомобили с таким типом топливной системы распространены у японских брендов Toyota и Honda.

Что касается дизелей, то часто проблемы возникают у автомобилей, в которых установлена топливной оборудование марки Delphi с пьезоэлектрическими форсунками. Оно появилась в начале 2000-х годов и доставило немало хлопот автовладельцам. Эти комплектующие поставлялись на конвейеры заводов Chevrolet и Opel. На машинах с такой системой быстро выходят из строя форсунки, замена которых обходится в большую сумму. Причина, по словам эксперта, та же — требовательность к качеству топлива.

Если вы покупаете машину и вам говорят, что у нее установлен прямой или непосредственный впрыск, это сигнал, что нельзя экономить на топливе и стоит заправляться только на проверенных АЗС, резюмировал Петр Баканов.