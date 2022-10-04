На какие недостатки можно не обращать внимания при покупке машины

При выборе подержанного автомобиля покупатель может не обращать внимания на ряд недостатков, которые не требуют глобального ремонта и не влияют на безопасность. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя экспертного центра "Автокриминалист" Максима Шелкова.

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По его словам, главная задача при покупке подержанного автомобиля – оценить стоимость дальнейшего ремонта. На техническое состояние мало влияют, например, незначительные проблемы кузова или салона.

"Но если закрывать глаза именно на техническое состояние, включая подтекающие прокладки, сальники, радиаторы, то нужно для себя очень хорошо понимать, во сколько обойдется восстановление", – отметил Шелков.

В числе нестрашных недочетов эксперт назвал необходимость замены тормозных дисков и колодок. Кроме того, на безопасность не влияют вторично окрашенные кузовные элементы, если это не было связано с глобальным ремонтом.

Автомобиль не стоит покупать, если у него есть проблемы с коробкой передач, двигателем, подушками безопасности.

"Стоит помнить, что дефекты и проблемы с машиной – хороший повод для торга, но после покупки их нужно устранять, так как они могут привести к более серьезным проблемам и более дорогому ремонту", – заключил Шелков.