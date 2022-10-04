Оформление автомобиля по наследству: все нюансы

После смерти собственника автомобиль, как и другое движимое имущество, переходит во владение его наследников в соответствии с установленным законом порядком или по завещанию. Рассказываем, как оформить машину в наследство.
Независимо от того, как именно наследуется машина — в порядке наследования по закону или по завещанию — правопреемникам дается полгода на то, чтобы обратиться к нотариусу. Этот период отсчитывается в даты кончины прежнего владельца. Нотариус занимается делом о наследовании автомобиля. У него же потом надо будет получить свидетельство о праве на наследство, пишет сайт «АвтоТонкости».
В России завещания не популярны. Как правило, вступление в наследство происходит в установленном законом порядке. Очередность наследования такая:
Автомобиль будет выставлен на торги, а полученные с его продажи средства поступят в бюджет.
Существуют также наследование по праву представления — то есть вместо умершего наследника по закону. В соответствии с Гражданским кодексом, таким правом обладают двоюродные братья и сестры.
Если владелец машины составил при жизни завещание, описанный выше порядок наследования по закону не действует. Автомобиль переходит тому, кто указан в письменном документе. Это может кто угодно — родственник, сосед, коллега, организация или государство.
Вместо завещания собственник авто может составить наследственный договор. Он заключается между наследодателем и выбранным им наследником. В отличие от завещания, наследник в данном случае будет заранее знать, что имущество полагается именно ему, и на каких условиях оно должно к нему перейти.
Чтобы получить машину в наследство, нужно выполнить следующие действия:
Вот какие документы нужно собрать для вступления в наследство:
Родители, дети, муж или жена, братья и сестры покойного владельца автомобиля платят 0,3% стоимости машины, но не более 100 тысяч рублей. Другие наследники должны оплатить пошлину в размере 0,6%, но не более 1 миллиона рублей.
Помимо этого, необходимо оплатить услуги нотариуса. Тарифы отличаются в зависимости от того, в каком регионе находится нотариальная контора.
После получения свидетельства о праве на наследство новый собственник может поставить автомобиль на учет в ГИБДД. Это необходимо сделать, если он собирается эксплуатировать машину. В противном случае регистрировать авто в ГИБДД необязательно.
Однако нужно помнить, что существует штраф за несвоевременную постановку машины на учет. Эту процедуру полагается осуществить в течение 10 дней после получения свидетельства о праве на наследство. Если это не было сделано, тот, кто обратится в ГИБДД за регистрацией транспортного средства, будет оштрафован. Если наследник не собирается ездить на машине и не будет ставить ее на учет, этот штраф позже может быть выписан тому, кто купит у него автомобиль и обратится в ГИБДД для регистрации транспортного средства. Штраф составляет 1500-2000 рублей.
Ездить на автомобиле до вступления в наследство запрещается. ГИБДД располагает сведениями о смерти владельца авто, и, если наследника, который еще не оформил свои права на имущество, поймают за рулем, он будет наказан — за управление незарегистрированным ТС. При первом нарушении полагается штраф в размере 500-800 рублей, при повторном — в 5000 рублей либо лишение водительских прав на один-три месяца.