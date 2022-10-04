Оформление автомобиля по наследству: все нюансы

После смерти собственника автомобиль, как и другое движимое имущество, переходит во владение его наследников в соответствии с установленным законом порядком или по завещанию. Рассказываем, как оформить машину в наследство.

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В какой срок нужно вступить в наследство автомобилем

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Независимо от того, как именно наследуется машина — в порядке наследования по закону или по завещанию — правопреемникам дается полгода на то, чтобы обратиться к нотариусу. Этот период отсчитывается в даты кончины прежнего владельца. Нотариус занимается делом о наследовании автомобиля. У него же потом надо будет получить свидетельство о праве на наследство, пишет сайт «АвтоТонкости».

Кому полагается наследство в первую очередь

В России завещания не популярны. Как правило, вступление в наследство происходит в установленном законом порядке. Очередность наследования такая:

Приоритет имеют ближайшие родственники (родители, муж или жена, дети — как родные, так и усыновленные). Им наследство должно перейти в первую очередь, и они делят имущество между собой поровну. При отсутствии первоочередных правопреемников автомобиль могут получить наследники второй категории — братья и сестры, дедушки и бабушки. Они тоже делят имущество поровну. Наследники второй очереди могут заявить о своих правах в случае, когда первостепенных правопреемников нет, они отказались от наследства либо не заявили о своих правах в установленный законом срок. Аналогичные правила действуют для наследников третьего порядка. Они могут оформить наследство, если правопреемники первой и второй очереди отсутствуют в принципе, отказались от получения имущества или не начали процедуру в течение полугода после смерти прежнего владельца. Претенденты третьего порядка — это дяди и тети. Наследники следующих очередей — прабабушки, прадедушки, двоюродные внуки и внучки. При отсутствии правопреемников из семи очередей машина становится выморочным имуществом и переходит государству.

Автомобиль будет выставлен на торги, а полученные с его продажи средства поступят в бюджет.

Существуют также наследование по праву представления — то есть вместо умершего наследника по закону. В соответствии с Гражданским кодексом, таким правом обладают двоюродные братья и сестры.

Завещание и наследственный договор

Если владелец машины составил при жизни завещание, описанный выше порядок наследования по закону не действует. Автомобиль переходит тому, кто указан в письменном документе. Это может кто угодно — родственник, сосед, коллега, организация или государство.

Вместо завещания собственник авто может составить наследственный договор. Он заключается между наследодателем и выбранным им наследником. В отличие от завещания, наследник в данном случае будет заранее знать, что имущество полагается именно ему, и на каких условиях оно должно к нему перейти.

РИА Новости

Порядок вступления в наследство

Чтобы получить машину в наследство, нужно выполнить следующие действия:

Собрать необходимый пакет документов. Обратиться в нотариальную контору, обслуживающую адрес последней регистрации наследодателя (постоянной или временной). Это можно сделать лично, а также по почте или через доверенное лицо. Написать два заявления — одно на открытие наследственного дела, а другое — на принятие имущества. Провести оценку автомобиля у аккредитованного оценщика. Заплатить пошлину для получения свидетельства о праве на наследство и за услуги нотариальной конторы. Получить свидетельство о праве на наследство можно у нотариуса через полгода после открытия наследственного дела. Оформить машину на себя в МРЭО ГИБДД.

Пакет документов

Вот какие документы нужно собрать для вступления в наследство:

паспорт;

свидетельство о смерти владельца автомобиля;

при наследовании по закону — документ, подтверждающий родство (свидетельство о рождении, браке и т. п.);

при наследовании по завещанию — его копия;

паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, а если их нет — договор купли-продажи авто;

доверенность (если наследник ведет дела через представителя);

документ от оценщика;

документ с информацией о последнем месте жительства наследодателя (например, выписка из ЕИРЦ).

Размер госпошлины

Родители, дети, муж или жена, братья и сестры покойного владельца автомобиля платят 0,3% стоимости машины, но не более 100 тысяч рублей. Другие наследники должны оплатить пошлину в размере 0,6%, но не более 1 миллиона рублей.

Помимо этого, необходимо оплатить услуги нотариуса. Тарифы отличаются в зависимости от того, в каком регионе находится нотариальная контора.

Регистрация транспортного средства в ГИБДД

После получения свидетельства о праве на наследство новый собственник может поставить автомобиль на учет в ГИБДД. Это необходимо сделать, если он собирается эксплуатировать машину. В противном случае регистрировать авто в ГИБДД необязательно.

Однако нужно помнить, что существует штраф за несвоевременную постановку машины на учет. Эту процедуру полагается осуществить в течение 10 дней после получения свидетельства о праве на наследство. Если это не было сделано, тот, кто обратится в ГИБДД за регистрацией транспортного средства, будет оштрафован. Если наследник не собирается ездить на машине и не будет ставить ее на учет, этот штраф позже может быть выписан тому, кто купит у него автомобиль и обратится в ГИБДД для регистрации транспортного средства. Штраф составляет 1500-2000 рублей.

Можно ли ездить на машине, если еще не вступил в наследство