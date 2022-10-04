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1 час назад

Автоэксперт Ревин раскрыл способ проверить качество масла с помощью бумаги

Южный автомобиль

Автомобильный эксперт Александр Ревин раскрыл простой способ проверить качество моторного масла при помощи листа бумаги.

Как проверить качество моторного масла с помощью бумажного листа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, необходимо завести машину и дать двигателю поработать 5-10 минут. После этого мотор нужно заглушить, открыть капот и капнуть несколько капель масла со щупа на лист бумаги. Если на бумаге останется однородное масляное пятно, а по его краям нет воды, то такое масло можно считать хорошим. Если по центру пятно темное, то масло слишком грязное и его пора заменить.

Также эксперт журнала «За рулем» Александр Ревин пояснил, что на современных маслах такой метод позволит понять — черное масло или нет. Нужно помнить, что сейчас современные моторные масла обладают хорошими моющими свойствами. Темным масло становится достаточно быстро, что говорит о его хорошей эффективности.

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