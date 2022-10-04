Как проверить качество моторного масла с помощью бумажного листа

По словам эксперта, необходимо завести машину и дать двигателю поработать 5-10 минут. После этого мотор нужно заглушить, открыть капот и капнуть несколько капель масла со щупа на лист бумаги. Если на бумаге останется однородное масляное пятно, а по его краям нет воды, то такое масло можно считать хорошим. Если по центру пятно темное, то масло слишком грязное и его пора заменить.