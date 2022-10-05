Калининградцы предлагают перенаправить 56 млн рублей на мобилизованных земляков вместо покупки новогодней ёлки

Жители Калининградской области организовали сбор подписей против закупки новогодней городской ёлки, ее установки, монтажа и украшения Площади Победы. Калининградцы просят мэрию перенаправить средства на помощь мобилизованных земляков. Начальная стоимость договора на новогоднее оформление города составляет 55 961 650 рублей – на эту сумму, отмечают подписавшиеся, можно купить 22 500 аптечек для военнослужащих. «Мы, подписавшие данную петицию жители г. Калининграда, просим Администрацию городского округа «Город Калининград» направить ВСЕ бюджетные средства, выделенные на украшение г. Калининграда к Новому году (в том числе на покупку, установку ёлки на пл. Победы, праздничные концерты и салюты), на закупку тёплых вещей, лекарств и дорогостоящей техники (квадрокоптеров и приборов ночного видения) для мобилизованных калининградцев. Новый год - семейный праздник, но не все горожане будут встречать его вместе с мужьями, сыновьями и друзьями. Мы заявляем, что первоочерёдным для нас является жизнь и здоровье наших защитников, которые 31 декабря 2022 будут сидеть не в тепле за праздничным столом, а в окопе или боевой машине, рискуя собой», - написано в обращении. Подписалось под петицией 672 человека на момент публикации новости. Напомним, губернатор Калининградской области Антон Алиханов распорядился выделить 250 млн. рублей на технику и обмундирование для мобилизованных.