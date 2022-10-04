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1 час назад

Россияне резко повысили интерес к автомобилям Lada

Inc-News

На двадцать процентов за первый осенний месяц выросли в России продажи автомобили, выходящие с конвейеров «АвтоВАЗа». Хотя и в августе продажи тоже били рекорды.

Россияне резко повысили интерес к автомобилям Lada
Фото: ТАССТАСС

Наибольшим спросом пользуется Lada Granta. Из 20,6 тысяч проданных в сентябре отечественных машин 13,4 тысяч приходится как раз на Granta.

Невероятный рост в 315% показала Lada Niva Legend, которую купили в первый осенний месяц более двух тысяч россиян.

Эксперты не удивляются такому буму продаж отечественных авто на фоне ухода с российского рынка иностранных брендов, а также возникшему в стране острому дефициту запчастей для иномарок.

Многие автолюбители предпочли пересесть на отечественные автомобили, чем терять время на поиски дефицитных запчастей и узлов.

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