Россияне резко повысили интерес к автомобилям Lada

На двадцать процентов за первый осенний месяц выросли в России продажи автомобили, выходящие с конвейеров «АвтоВАЗа». Хотя и в августе продажи тоже били рекорды.

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Наибольшим спросом пользуется Lada Granta. Из 20,6 тысяч проданных в сентябре отечественных машин 13,4 тысяч приходится как раз на Granta.

Невероятный рост в 315% показала Lada Niva Legend, которую купили в первый осенний месяц более двух тысяч россиян.

Эксперты не удивляются такому буму продаж отечественных авто на фоне ухода с российского рынка иностранных брендов, а также возникшему в стране острому дефициту запчастей для иномарок.