Почему бессмысленно скрывать номер авто от дорожных камер

Многие автовладельцы полагают, что если заклеить или закрыть бумагой цифру или букву в регистрационном знаке, то штрафы с дорожной камеры в случае нарушения не придут. По словам обозревателя издания «Авторевю» Константина Сорокина, подобные ухищрения уже перестали работать, так как современные комплексы фотофиксации нарушении таким образом не обманешь.
По словам Сорокина, уже сейчас нейросети способны успешно распознавать автомобили с частично скрытыми номерными знаками. Камеры могут определить марку машины и читаемую часть номера, после чего методом исключения программа будет перебирать базу регистрации транспорта и таким образом найдет хитреца. В итоге такому нарушителя могут выписать штраф не только за само нарушение ПДД, но и за попытку скрыть номер. За это водителю грозит штраф 5000 рублей или лишение прав сроком до трех месяцев.