Почему бессмысленно скрывать номер авто от дорожных камер

Многие автовладельцы полагают, что если заклеить или закрыть бумагой цифру или букву в регистрационном знаке, то штрафы с дорожной камеры в случае нарушения не придут. По словам обозревателя издания «Авторевю» Константина Сорокина , подобные ухищрения уже перестали работать, так как современные комплексы фотофиксации нарушении таким образом не обманешь.

По словам Сорокина, уже сейчас нейросети способны успешно распознавать автомобили с частично скрытыми номерными знаками. Камеры могут определить марку машины и читаемую часть номера, после чего методом исключения программа будет перебирать базу регистрации транспорта и таким образом найдет хитреца. В итоге такому нарушителя могут выписать штраф не только за само нарушение ПДД, но и за попытку скрыть номер. За это водителю грозит штраф 5000 рублей или лишение прав сроком до трех месяцев.