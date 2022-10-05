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40 минут назад

Атоэксперт Хайцеэр перечислил не требующие мгновенной замены детали автомобиля

Южный автомобиль

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью изданию «Газета.ру» назвал запчасти, которые не требуют срочной замены и не влияют на безопасность автомобиля.

Какие детали автомобиля не требуют мгновенной замены
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

По словам эксперта, замятые или поцарапанные кузовные элементы можно поменять в последнюю очередь, так как они не влияют на безопасность поездки.

Эксперт рекомендует менять бамперы, так как они выполняют не только декоративную функцию, но и амортизационную в момент аварии. Также можно повременить с заменой стекол, если на них есть сколы, но это не касается лобового стекла, если трещина на нем мешает обзору. Прогоревшая выхлопная труба или прокладка выпускного коллектора также не влияет на безопасность, но влияет на громкость выхлопа и экологию. Ездить можно, но лучше обратиться в сервис для ремонта.

В последнюю очередь нужно менять прожженную или ветхую обивку кресел, оторванные элементы в салоне и облезший руль.

Автоэксперт,
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