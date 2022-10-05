Какие детали автомобиля не требуют мгновенной замены

Эксперт рекомендует менять бамперы, так как они выполняют не только декоративную функцию, но и амортизационную в момент аварии. Также можно повременить с заменой стекол, если на них есть сколы, но это не касается лобового стекла, если трещина на нем мешает обзору. Прогоревшая выхлопная труба или прокладка выпускного коллектора также не влияет на безопасность, но влияет на громкость выхлопа и экологию. Ездить можно, но лучше обратиться в сервис для ремонта.