Как проверить коробку передач при покупке подержанного автомобиля

При выборе подержанного автомобиля покупатель в первую очередь должен подумать, на чем конкретно он хочет ездить. Это либо механическая, либо автоматическая коробка передач (АКП). Советы по выбору подержанной машины дал автоэксперт Виктор Мартыненко.

В беседе с "Народными Новостями" он отметил, что многие россияне выбирают автоматическую коробку передач. Но "автоматы" бывают разные: гидравлические либо вариаторы. Выбирая автомобиль, покупатель должен проехать на нем и посмотреть, как машина себя ведет.

"Если вы выбираете машину с вариатором, вы не почувствуете никаких переключений. Машина, условно, как троллейбус, очень мягко набирает скорость и это считается нормальной работой вариатора", – пояснил Мартыненко и добавил, что если при езде чувствуются какие-то рывки или некорректное переключение, от дальнейшего просмотра автомобиля следует отказаться.

При выборе обычной АКП можно столкнуться с мягкими толчками, что свидетельствует о нормальной работе трансмиссии, так как чувствуется, как переключаются передачи.

"Если вы добавляете газ, а машина очень долго переключается, то это говорит о некорректной работе автоматической коробки передач. Если вариатор бесступенчато переключается, то автомат – легкими, мягкими подергиваниями", – продолжил автоэксперт.

Если покупатель выбирает роботизированную коробку передач, здесь существует много хитростей. Робот – это механическая коробка передач, которой управляют сервоприводы. И они иногда работают неверно.