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2 часа назад

Как проверить коробку передач при покупке подержанного автомобиля

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При выборе подержанного автомобиля покупатель в первую очередь должен подумать, на чем конкретно он хочет ездить. Это либо механическая, либо автоматическая коробка передач (АКП). Советы по выбору подержанной машины дал автоэксперт Виктор Мартыненко.

Как проверить коробку передач при покупке подержанного автомобиля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В беседе с "Народными Новостями" он отметил, что многие россияне выбирают автоматическую коробку передач. Но "автоматы" бывают разные: гидравлические либо вариаторы. Выбирая автомобиль, покупатель должен проехать на нем и посмотреть, как машина себя ведет.

"Если вы выбираете машину с вариатором, вы не почувствуете никаких переключений. Машина, условно, как троллейбус, очень мягко набирает скорость и это считается нормальной работой вариатора", – пояснил Мартыненко и добавил, что если при езде чувствуются какие-то рывки или некорректное переключение, от дальнейшего просмотра автомобиля следует отказаться.

При выборе обычной АКП можно столкнуться с мягкими толчками, что свидетельствует о нормальной работе трансмиссии, так как чувствуется, как переключаются передачи.

"Если вы добавляете газ, а машина очень долго переключается, то это говорит о некорректной работе автоматической коробки передач. Если вариатор бесступенчато переключается, то автомат – легкими, мягкими подергиваниями", – продолжил автоэксперт.

Если покупатель выбирает роботизированную коробку передач, здесь существует много хитростей. Робот – это механическая коробка передач, которой управляют сервоприводы. И они иногда работают неверно.

"Слишком долго может коробка переключаться, тогда на это нужно обратить внимание и проверить уже с помощью диагностического центра", – отметил Мартыненко.

Автоэксперт,
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