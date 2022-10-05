Замена водительских прав ДНР и ЛНР на российские: процесс, нюансы

Летом граждане ДНР, ЛНР и Украины, переселившиеся в РФ, получили возможность бесплатно заменить водительские права национального образца на российские — без этого легально управлять транспортными средствами невозможно. Рассказываем, как пройти процедуру обмена прав, какие группы лиц проходят по льготе и какие документы нужно собрать.

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Замена водительских прав ДНР на российские: что нужно знать

Согласно законодательству, владельцы иностранных водительских удостоверений не имеют права управлять транспортными средствами на территории РФ. ГАИ позволяет обменять иностранные водительские на российские после сдачи экзамена и оплаты госпошлины, но недавняя поправка в закон ввела специальные льготы для граждан ДНР, ЛНР и беженцев из Украины.

Согласно новым правилам, водительские удостоверения, выданные в ДНР, ЛНР и Украине можно бесплатно заменить на документы образца РФ без прохождения экзамена до 1 марта 2023 года. Однако воспользоваться этой льготой могут только определенные группы лиц, среди которых числятся:

граждане ДНР и ЛНР;

граждане РФ, проживающие или проживавшие на территории ДНР И ЛНР;

граждане Украины или лица без гражданства, въехавшие на территорию РФ после 21 февраля 2022 года из ДНР, ЛНР или Украины.

Последней категории также необходимо владеть одним из следующих документов: разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища, свидетельство участника госпрограммы по возвращению соотечественников в Россию.

Для того, чтобы заменить водительские права, вам предстоит обратиться в межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД по месту пребывания, собрав следующие бумаги.

Паспорт гражданина ДНР, ЛНР или Украины, либо другой документ, подтверждающий право проживания на территории РФ.

Заявление на выдачу нового водительского удостоверения.

Действующее водительское удостоверение ДНР, ЛНР или Украины.

Медицинская справка №003-В/у.