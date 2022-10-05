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1 час назад

Замена водительских прав ДНР и ЛНР на российские: процесс, нюансы

Мария Иванова

Летом граждане ДНР, ЛНР и Украины, переселившиеся в РФ, получили возможность бесплатно заменить водительские права национального образца на российские — без этого легально управлять транспортными средствами невозможно. Рассказываем, как пройти процедуру обмена прав, какие группы лиц проходят по льготе и какие документы нужно собрать.

Замена водительских прав ДНР и ЛНР на российские: процесс, нюансы
Фото: ТАССТАСС

Замена водительских прав ДНР на российские: что нужно знать

Согласно законодательству, владельцы иностранных водительских удостоверений не имеют права управлять транспортными средствами на территории РФ. ГАИ позволяет обменять иностранные водительские на российские после сдачи экзамена и оплаты госпошлины, но недавняя поправка в закон ввела специальные льготы для граждан ДНР, ЛНР и беженцев из Украины.

Согласно новым правилам, водительские удостоверения, выданные в ДНР, ЛНР и Украине можно бесплатно заменить на документы образца РФ без прохождения экзамена до 1 марта 2023 года. Однако воспользоваться этой льготой могут только определенные группы лиц, среди которых числятся:

  • граждане ДНР и ЛНР;
  • граждане РФ, проживающие или проживавшие на территории ДНР И ЛНР;
  • граждане Украины или лица без гражданства, въехавшие на территорию РФ после 21 февраля 2022 года из ДНР, ЛНР или Украины.

Последней категории также необходимо владеть одним из следующих документов: разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища, свидетельство участника госпрограммы по возвращению соотечественников в Россию.

Для того, чтобы заменить водительские права, вам предстоит обратиться в межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД по месту пребывания, собрав следующие бумаги.

  • Паспорт гражданина ДНР, ЛНР или Украины, либо другой документ, подтверждающий право проживания на территории РФ.
  • Заявление на выдачу нового водительского удостоверения.
  • Действующее водительское удостоверение ДНР, ЛНР или Украины.
  • Медицинская справка №003-В/у.

Важно! При подаче украинских бумаг вам потребуется копия документов на русском языке, заверенная нотариусом.

Автоэксперт,ГИБДД,
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