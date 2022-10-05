Страховщики раскрыли стоимость ОСАГО для Aurus Komendant

В конце сентября российская фирма Aurus презентовала новую модель — полноразмерный внедорожник Komendant. В продажу автомобиль поступит не ранее 2023 года, но уже известна его цена, которая составит порядка 33,7 миллиона рублей. Эксперты «Страхового дома ВСК» решили подсчитать, во сколько обойдется полис обязательного страхования на Komendant: как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на их расчет, в Москве цена ОСАГО может доходить почти до 130 тысяч рублей за год.

Фото: motor.ru motor.ru

Для автовладельца-физического лица из Москвы, не замеченного в дорожно-транспортных происшествий в возрасте от 35 до 39 лет и стажем за рулем от 10 до 14 лет стоимость ОСАГО на Aurus Komendant составит 7819 рублей, говорится в сообщении страховой компании. Коэффициент «бонус-малус» (КБМ, скидка за безаварийную езду) при этом должен составлять 0,46.

Если использовать внедорожник в каршеринге, то стоимость полиса в столице будет варьироваться в пределах от 14,9 тысячи до 127,3 тысячи рублей за год.

В целом для обычного автомобилиста цена «автогражданки» нового Aurus окажется на 14-26 процентов выше средней стоимости полиса ОСАГО по стране. По итогам первого полугодия россияне в среднем тратили на него по 6,2 тысячи рублей. Однако в сентябре коридор базовой ставки страховки расширился на 26 процентов в обе стороны, что привело к повышению показателя на 600 рублей, отметили эксперты.