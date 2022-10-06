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34 минуты назад

Новости автомира: Аналитики «За рулем» выяснили, какие автомашины везут в России из-за границы в 2022 году

FBM.ru

Специалисты «За рулем» проанализировали реестр выданных свидетельств безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС) за несколько дней, что дало возможность оценить ввозимый в РФ ассортимент моделей.

В частности, аналитики сумели выяснить, что в пиковые дни выдается примерно 3 тысячи свидетельств, в спокойные — менее полутора тысяч. За август в нашу страну ввезли порядка 65 тысяч транспортных средств. Это больше в сравнении с продажами официальных дилеров (порядка 40 тысяч машин).

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Из Европы прибывают по большей части новые премиальные модели, из Японии — подержанные, и численно их больше. Объем поставок с Востока к концу лета существенно вырос в сравнении с концом весны. Владивостокская таможня пропускает примерно 600–800 экземпляров в сутки.

Так или иначе, в реестре СБКТС есть автомобили почти всех крупных мировых брендом, за исключением китайских. Из тенденций аналитики выяснили, что доминируют японские и немецкие марки, а явным лидером является Toyota. Достаточно много ввозят машин BMW, в основном кроссоверы. Немало и машин Honda, Mazda, Nissan и Volkswagen (кроме Polo).

В достаточных количествах ввозят и модели Mercedes-Benz, Range Rover, Porsche, Ford, Mitsubishi, Hyundai и Kia. Встречаются некоторые экземпляры Skoda, Opel и французских брендов. Бывают и редкие машины Alfa Romeo или Dodge. Из Renault в Россию привозят в основном Arkana и Megane, поскольку их бюджетные модели везти нерентабельно.

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